https://sputnik-georgia.ru/20211002/gruzinskiy-tyazheloatlet-zavoeval-serebro-na-molodezhnom-chempionate-evropy-260110983.html

Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы

Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы

Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, серебро завоевал Кахи Асанидзе 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23), проходящем в эти дни в финском городе Рованиеми.В соревнованиях в весовой категории до 89 кг, Давитадзе по сумме двоеборья набрал 356 кг (163 в рывке + 193 в толчке).Победителю турнира Карену Авагяну из Армении, Давитадзе проиграл четыре килограмма по сумме двоеборья. Бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы завоевал россиянин Никита Хрулев (346).Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг серебро завоевал Кахи Асанидзе, который является сыном главного тренера национальной команды – Георгия Асанидзе.3 октября на молодежном ЧЕ выступит еще один грузинский штангист – Ираклий Чхеидзе (-102 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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