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Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы
Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы
Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, серебро завоевал Кахи Асанидзе 02.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23), проходящем в эти дни в финском городе Рованиеми.В соревнованиях в весовой категории до 89 кг, Давитадзе по сумме двоеборья набрал 356 кг (163 в рывке + 193 в толчке).Победителю турнира Карену Авагяну из Армении, Давитадзе проиграл четыре килограмма по сумме двоеборья. Бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы завоевал россиянин Никита Хрулев (346).Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг серебро завоевал Кахи Асанидзе, который является сыном главного тренера национальной команды – Георгия Асанидзе.3 октября на молодежном ЧЕ выступит еще один грузинский штангист – Ираклий Чхеидзе (-102 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы

09:01 02.10.2021
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© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкРеваз Давитадзе (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Реваз Давитадзе (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
/
Перейти в фотобанк
Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, серебро завоевал Кахи Асанидзе
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23), проходящем в эти дни в финском городе Рованиеми.
В соревнованиях в весовой категории до 89 кг, Давитадзе по сумме двоеборья набрал 356 кг (163 в рывке + 193 в толчке).
Победителю турнира Карену Авагяну из Армении, Давитадзе проиграл четыре килограмма по сумме двоеборья. Бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы завоевал россиянин Никита Хрулев (346).
Для сборной Грузии это уже вторая медаль на турнире. Ранее в соревнованиях в весовой категории до 73 кг серебро завоевал Кахи Асанидзе, который является сыном главного тренера национальной команды – Георгия Асанидзе.
3 октября на молодежном ЧЕ выступит еще один грузинский штангист – Ираклий Чхеидзе (-102 кг).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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