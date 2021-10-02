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Какой сегодня церковный праздник: 2 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 2 октября 2021
По православному церковному календарю 2 октября отмечают день памяти святых Трофима, Савватия, Доримедонта, Зосима, Игоря и других 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T01:01+0400
2021-10-02T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 2 октября поминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру во время правления императора Проба (276-282).Христиане Трофим и Савватий пришли в Антиохию (территория современной Сирии), когда в городе необузданно праздновали языческий праздник. Горожане, увидев незнакомцев, которые сторонятся языческих жертвоприношений, задержали пришлых. Узнав, что Трофим и Савватий христиане, их подвергли жестоким пыткам.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Савватий скончался во время пыток, а Трофима бросили в темницу, где его навещал сенатор Доримедонт – тайный христианин, всячески стараясь облегчить страдания мученика. Когда язычники узнали об этом, они казнили Доримедонта вместе с Трофимом.Зосима пустынникПо церковному календарю 2 октября поминают преподобномученика Зосиму, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Пустынножителя Зосиму, происходившего из Киликии, схватили во время преследования христиан и подвергли жестоким пыткам. Но преподобномученик, хранимый Господом, остался невредим.Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовав в Христа, крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и до конца жизни жили в расселине горы.Игорь ЧерниговскийПо церковному календарю 2 октября поминают благоверного князя Игоря Черниговского, жившего в эпоху княжеских междоусобиц в первой половине XII века.Всеволод – старший брат Игоря, правивший всего два года Киевом, вел непрерывные войны и настроил против себя киевских бояр. Своим преемником перед смертью он назначил Игоря, но Киевское вече исполнить волю князя отказалось.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Игоря, взяв в плен, заточили в Феодоровом монастыре, где он принял монашеский постриг. Но Киевское вече через год решило расправиться с князем-иноком. Разъяренная толпа, ворвавшись во время службы в храм, схватила Игоря и зверски убила. Произошло это в 1147 году.ИмениныПо церковному календарю 2 октября именины отмечают Мария, Алексей, Давид, Константин, Игорь, Николай, Нил, Савватий, Трофим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 2 октября 2021

01:01 02.10.2021
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© Sputnik / STRINGERВерующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы
Верующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / STRINGER
По православному церковному календарю 2 октября отмечают день памяти святых Трофима, Савватия, Доримедонта, Зосима, Игоря и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 2 октября поминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру во время правления императора Проба (276-282).
Христиане Трофим и Савватий пришли в Антиохию (территория современной Сирии), когда в городе необузданно праздновали языческий праздник. Горожане, увидев незнакомцев, которые сторонятся языческих жертвоприношений, задержали пришлых. Узнав, что Трофим и Савватий христиане, их подвергли жестоким пыткам.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Савватий скончался во время пыток, а Трофима бросили в темницу, где его навещал сенатор Доримедонт – тайный христианин, всячески стараясь облегчить страдания мученика. Когда язычники узнали об этом, они казнили Доримедонта вместе с Трофимом.

Зосима пустынник

По церковному календарю 2 октября поминают преподобномученика Зосиму, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305).
© Sputnik / Vladimir UmikashviliВерующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пустынножителя Зосиму, происходившего из Киликии, схватили во время преследования христиан и подвергли жестоким пыткам. Но преподобномученик, хранимый Господом, остался невредим.
Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовав в Христа, крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и до конца жизни жили в расселине горы.

Игорь Черниговский

По церковному календарю 2 октября поминают благоверного князя Игоря Черниговского, жившего в эпоху княжеских междоусобиц в первой половине XII века.
Всеволод – старший брат Игоря, правивший всего два года Киевом, вел непрерывные войны и настроил против себя киевских бояр. Своим преемником перед смертью он назначил Игоря, но Киевское вече исполнить волю князя отказалось.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Игоря, взяв в плен, заточили в Феодоровом монастыре, где он принял монашеский постриг. Но Киевское вече через год решило расправиться с князем-иноком. Разъяренная толпа, ворвавшись во время службы в храм, схватила Игоря и зверски убила. Произошло это в 1147 году.

Именины

По церковному календарю 2 октября именины отмечают Мария, Алексей, Давид, Константин, Игорь, Николай, Нил, Савватий, Трофим и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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