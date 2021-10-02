https://sputnik-georgia.ru/20211002/khoteli-referendum-poluchili---premer-gruzii-obratilsya-k-oppozitsii-260138356.html
"Хотели референдум? Получили!" - премьер Грузии обратился к оппозиции
"Хотели референдум? Получили!" - премьер Грузии обратился к оппозиции
Главная интрига на этих выборах - сможет ли правящая партия набрать 43% голосов избирателей 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T17:30+0400
2021-10-02T17:30+0400
2021-10-02T17:36+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
ираклий гарибашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
местные выборы
выборы
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за несколько часов до окончания голосования в органы местной власти заявил об уверенной победе своих кандидатов.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы, выборы
"Хотели референдум? Получили!" - премьер Грузии обратился к оппозиции
17:30 02.10.2021 (обновлено: 17:36 02.10.2021)
Главная интрига на этих выборах - сможет ли правящая партия набрать 43% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за несколько часов до окончания голосования в органы местной власти заявил об уверенной победе своих кандидатов.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
"Единое национальное движение" хотело референдум и получило референдум. И этот день стал референдумом для "Национального движения", которому сегодня грузинское общество окончательно вынесет свой политический приговор", - заявил Гарибашвили.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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