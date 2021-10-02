https://sputnik-georgia.ru/20211002/kto-pobedil-vlasti-i-oppozitsiya-gruzii-zayavili-o-svoey-pobede-na-vyborakh-260139148.html
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах
Главные игроки этих выборов объявили о своей победе, не дожидаясь результатов голосования 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T17:50+0400
2021-10-02T17:50+0400
2021-10-02T18:45+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
ника мелия
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции заявили об уверенной победе на выборах в органы местной власти, несмотря на то, что избирательные участки еще не закрылись и голосование продолжается.Брифинги друг за другом провели премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили, а также председатель самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он отметил, что оппозиция получит референдум, но не в свою пользу. В обратном уверен Ника Мелия. "Оппозиция выигрывает этот референдум. Она уверенно выигрывает в Грузии и в Тбилиси как в части референдума, так и в части выборов мэров", – сказал Мелия. Избирательные участки в Грузии закроются в 20:00. По сравнению с предыдущими выборами в органы местной власти, на этот раз явка высокая. К 15:00 проголосовали 33,18% избирателей.Почему референдум? Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ника мелия, выборы в грузии 2021 – день голосования
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах
17:50 02.10.2021 (обновлено: 18:45 02.10.2021)
Главные игроки этих выборов объявили о своей победе, не дожидаясь результатов голосования
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции заявили об уверенной победе на выборах в органы местной власти, несмотря на то, что избирательные участки еще не закрылись и голосование продолжается.
Брифинги друг за другом провели премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили, а также председатель самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" Ника Мелия.
"По существующим на этот момент данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают на выборах во всех муниципалитетах без исключения. Но каждый ваш голос необходим, чтобы еще больше укрепить эту победу и чтобы политическая сила, построенная на ненависти и лжи, потерпела решающее поражение", – заявил Гарибашвили.
Он отметил, что оппозиция получит референдум, но не в свою пользу. В обратном уверен Ника Мелия.
"Оппозиция выигрывает этот референдум. Она уверенно выигрывает в Грузии и в Тбилиси как в части референдума, так и в части выборов мэров", – сказал Мелия.
Избирательные участки в Грузии закроются в 20:00. По сравнению с предыдущими выборами в органы местной власти, на этот раз явка высокая. К 15:00 проголосовали 33,18% избирателей.
Почему референдум?
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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