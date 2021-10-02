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Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото
Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото
На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которому предшествовало почти 22 тысячи подземных толчков. Смотрите в фотоленте Sputnik... 02.10.2021, Sputnik Грузия
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Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото

Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото

11:22 02.10.2021 (обновлено: 11:31 02.10.2021)
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На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которому предшествовало почти 22 тысячи подземных толчков. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки огненного зрелища
Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана.
Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо на канарском острове Пальма началось 19 сентября

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо на канарском острове Пальма началось 19 сентября - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо на канарском острове Пальма началось 19 сентября

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

До извержения был зафиксирован рост сейсмической активности

До извержения был зафиксирован рост сейсмической активности - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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До извержения был зафиксирован рост сейсмической активности

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

По оценкам специалистов, уже на 27 сентября лава покрыла более 200 гектаров земли

По оценкам специалистов, уже на 27 сентября лава покрыла более 200 гектаров земли - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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По оценкам специалистов, уже на 27 сентября лава покрыла более 200 гектаров земли

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Лава снесла на своем пути несколько сотен домов

Лава снесла на своем пути несколько сотен домов - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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Лава снесла на своем пути несколько сотен домов

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Из зоны активности вулкана были эвакуированы больше 6 000 человек

Из зоны активности вулкана были эвакуированы больше 6 000 человек - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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Из зоны активности вулкана были эвакуированы больше 6 000 человек

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Предыдущее извержение на острове Пальма было в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия

Предыдущее извержение на острове Пальма было в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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Предыдущее извержение на острове Пальма было в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

В среду лава добралась до Атлантического океана

В среду лава добралась до Атлантического океана - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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В среду лава добралась до Атлантического океана

© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

По словам специалисты, извержение может продолжаться еще долго

По словам специалисты, извержение может продолжаться еще долго - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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По словам специалисты, извержение может продолжаться еще долго

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