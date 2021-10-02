https://sputnik-georgia.ru/20211002/lava-vulkana-na-la-palme-dobralas-do-okeana---foto-260066048.html

Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото

Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото

На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которому предшествовало почти 22 тысячи подземных толчков. Смотрите в фотоленте Sputnik... 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T11:22+0400

2021-10-02T11:22+0400

2021-10-02T11:31+0400

фотоленты

мультимедиа

новости в фотографиях

извержение вулкана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260065960_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_d9cef6c52187dc7184f5c52684c38ac9.jpg

Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото