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Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото
Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото
На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которому предшествовало почти 22 тысячи подземных толчков. Смотрите в фотоленте Sputnik... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T11:22+0400
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Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.
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Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото 11:22 02.10.2021 (обновлено: 11:31 02.10.2021)
На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которому предшествовало почти 22 тысячи подземных толчков. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки огненного зрелища
Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана.
Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо на канарском острове Пальма началось 19 сентября
Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо на канарском острове Пальма началось 19 сентября
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
До извержения был зафиксирован рост сейсмической активности
До извержения был зафиксирован рост сейсмической активности
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
По оценкам специалистов, уже на 27 сентября лава покрыла более 200 гектаров земли
По оценкам специалистов, уже на 27 сентября лава покрыла более 200 гектаров земли
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
Лава снесла на своем пути несколько сотен домов
Лава снесла на своем пути несколько сотен домов
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
Из зоны активности вулкана были эвакуированы больше 6 000 человек
Из зоны активности вулкана были эвакуированы больше 6 000 человек
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий
Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
Предыдущее извержение на острове Пальма было в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия
Предыдущее извержение на острове Пальма было в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
В среду лава добралась до Атлантического океана
В среду лава добралась до Атлантического океана
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк
По словам специалисты, извержение может продолжаться еще долго
По словам специалисты, извержение может продолжаться еще долго