https://sputnik-georgia.ru/20211002/mestnye-vybory-kak-referendum-foto-s-izbiratelnykh-uchastkov-260130681.html
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков
В Грузии в разгаре голосование на местных выборах. Для оппозиции, которая называет их "референдумом", это шанс проверить позиции правящей партии "Грузинская... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:46+0400
2021-10-02T13:46+0400
2021-10-02T13:56+0400
местные выборы в грузии 2021
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124812_0:82:1280:803_1920x0_80_0_0_db417422e773253e6889a5804f098f3f.jpg
Несмотря на шум, поднявшийся накануне в связи с прибытием и арестом в Грузии Михаила Саакашвили, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. Митинг оппозиции намечен на воскресенье в центре Тбилиси, в субботу никаких протестных выступлений пока еще не было.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124812_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_88bb95277c802d398535d8d1f4f49b58.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, фото
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков 13:46 02.10.2021 (обновлено: 13:56 02.10.2021)
В Грузии в разгаре голосование на местных выборах. Для оппозиции, которая называет их "референдумом", это шанс проверить позиции правящей партии "Грузинская мечта". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование
Несмотря на шум, поднявшийся накануне в связи с прибытием и арестом в Грузии Михаила Саакашвили, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. Митинг оппозиции намечен на воскресенье в центре Тбилиси, в субботу никаких протестных выступлений пока еще не было.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
С раннего утра у некоторых участков в Тбилиси уже стали выстраиваться очереди
С раннего утра у некоторых участков в Тбилиси уже стали выстраиваться очереди
© photo: Sputnik / Stringer
Кажется, что жители страны на этот раз решили принять более активное участие в голосовании
Кажется, что жители страны на этот раз решили принять более активное участие в голосовании
© photo: Sputnik / Stringer
Во всяком случае, в Тбилиси избиратели проявляли заметную активность уже с утра
Во всяком случае, в Тбилиси избиратели проявляли заметную активность уже с утра
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Ситуация на избирательных участках была очень спокойной
Ситуация на избирательных участках была очень спокойной
© photo: Sputnik / Stringer
Из-за пандемии коронавируса маски стали уже обязательным антрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций
Из-за пандемии коронавируса маски стали уже обязательным антрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций
© photo: Sputnik / Stringer
Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно
Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые избиратели приходили на участки, чтобы проголосовать, со своими детьми или членами семьи
Некоторые избиратели приходили на участки, чтобы проголосовать, со своими детьми или членами семьи
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Кстати, кабинки для голосования теперь выглядят иначе - они частично открытые, хотя как делает выбор избиратель - не видно
Кстати, кабинки для голосования теперь выглядят иначе - они частично открытые, хотя как делает выбор избиратель - не видно
© photo: Sputnik / Stringer
Активность в голосовании с утра проявляли как представители старшего поколения, так и молодежь
Активность в голосовании с утра проявляли как представители старшего поколения, так и молодежь
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Непогода и похолодание по всей Грузии в последние дни не стали препятствием для участия в выборах
Непогода и похолодание по всей Грузии в последние дни не стали препятствием для участия в выборах
© photo: Sputnik / Stringer
Многие, кто пришел на участки проголосовать, верят, что их голос имеет большое значение для исхода выборов
Многие, кто пришел на участки проголосовать, верят, что их голос имеет большое значение для исхода выборов
© photo: Sputnik / Stringer
Каков будет итог местных выборов в Грузии 2 октября - покажет самое ближайшее будущее
Каков будет итог местных выборов в Грузии 2 октября - покажет самое ближайшее будущее