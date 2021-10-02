https://sputnik-georgia.ru/20211002/mestnye-vybory-kak-referendum-foto-s-izbiratelnykh-uchastkov-260130681.html

Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков

Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков

В Грузии в разгаре голосование на местных выборах. Для оппозиции, которая называет их "референдумом", это шанс проверить позиции правящей партии "Грузинская... 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T13:46+0400

2021-10-02T13:46+0400

2021-10-02T13:56+0400

местные выборы в грузии 2021

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Несмотря на шум, поднявшийся накануне в связи с прибытием и арестом в Грузии Михаила Саакашвили, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. Митинг оппозиции намечен на воскресенье в центре Тбилиси, в субботу никаких протестных выступлений пока еще не было.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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