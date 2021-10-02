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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/mestnye-vybory-kak-referendum-foto-s-izbiratelnykh-uchastkov-260130681.html
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков
В Грузии в разгаре голосование на местных выборах. Для оппозиции, которая называет их "референдумом", это шанс проверить позиции правящей партии "Грузинская... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:46+0400
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местные выборы в грузии 2021
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Несмотря на шум, поднявшийся накануне в связи с прибытием и арестом в Грузии Михаила Саакашвили, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. Митинг оппозиции намечен на воскресенье в центре Тбилиси, в субботу никаких протестных выступлений пока еще не было.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, фото

Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков

13:46 02.10.2021 (обновлено: 13:56 02.10.2021)
365
В Грузии в разгаре голосование на местных выборах. Для оппозиции, которая называет их "референдумом", это шанс проверить позиции правящей партии "Грузинская мечта". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование
Несмотря на шум, поднявшийся накануне в связи с прибытием и арестом в Грузии Михаила Саакашвили, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. Митинг оппозиции намечен на воскресенье в центре Тбилиси, в субботу никаких протестных выступлений пока еще не было.
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© photo: Sputnik / Alex Shlamov

С раннего утра у некоторых участков в Тбилиси уже стали выстраиваться очереди

С раннего утра у некоторых участков в Тбилиси уже стали выстраиваться очереди - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

С раннего утра у некоторых участков в Тбилиси уже стали выстраиваться очереди

© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что жители страны на этот раз решили принять более активное участие в голосовании

Кажется, что жители страны на этот раз решили принять более активное участие в голосовании - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что жители страны на этот раз решили принять более активное участие в голосовании

© photo: Sputnik / Stringer

Во всяком случае, в Тбилиси избиратели проявляли заметную активность уже с утра

Во всяком случае, в Тбилиси избиратели проявляли заметную активность уже с утра - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во всяком случае, в Тбилиси избиратели проявляли заметную активность уже с утра

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Ситуация на избирательных участках была очень спокойной

Ситуация на избирательных участках была очень спокойной - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Ситуация на избирательных участках была очень спокойной

© photo: Sputnik / Stringer

Из-за пандемии коронавируса маски стали уже обязательным антрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций

Из-за пандемии коронавируса маски стали уже обязательным антрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Из-за пандемии коронавируса маски стали уже обязательным антрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций

© photo: Sputnik / Stringer

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые избиратели приходили на участки, чтобы проголосовать, со своими детьми или членами семьи

Некоторые избиратели приходили на участки, чтобы проголосовать, со своими детьми или членами семьи - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые избиратели приходили на участки, чтобы проголосовать, со своими детьми или членами семьи

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Кстати, кабинки для голосования теперь выглядят иначе - они частично открытые, хотя как делает выбор избиратель - не видно

Кстати, кабинки для голосования теперь выглядят иначе - они частично открытые, хотя как делает выбор избиратель - не видно - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Кстати, кабинки для голосования теперь выглядят иначе - они частично открытые, хотя как делает выбор избиратель - не видно

© photo: Sputnik / Stringer

Активность в голосовании с утра проявляли как представители старшего поколения, так и молодежь

Активность в голосовании с утра проявляли как представители старшего поколения, так и молодежь - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Активность в голосовании с утра проявляли как представители старшего поколения, так и молодежь

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Непогода и похолодание по всей Грузии в последние дни не стали препятствием для участия в выборах

Непогода и похолодание по всей Грузии в последние дни не стали препятствием для участия в выборах - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Непогода и похолодание по всей Грузии в последние дни не стали препятствием для участия в выборах

© photo: Sputnik / Stringer

Многие, кто пришел на участки проголосовать, верят, что их голос имеет большое значение для исхода выборов

Многие, кто пришел на участки проголосовать, верят, что их голос имеет большое значение для исхода выборов - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие, кто пришел на участки проголосовать, верят, что их голос имеет большое значение для исхода выборов

© photo: Sputnik / Stringer

Каков будет итог местных выборов в Грузии 2 октября - покажет самое ближайшее будущее

Каков будет итог местных выборов в Грузии 2 октября - покажет самое ближайшее будущее - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каков будет итог местных выборов в Грузии 2 октября - покажет самое ближайшее будущее

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