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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/mestnye-vybory-v-gruzii-v-tsifrakh-260110379.html
Местные выборы в Грузии в цифрах
Местные выборы в Грузии в цифрах
В Грузии 2 октября проходят местные выборы, граждане страны выбирают мэров и депутатов в местные совещательные органы - сакребуло 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T03:02+0400
2021-10-02T03:03+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
инфографика
местные выборы
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По итогам выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло. Выборы в сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных депутатов - голосованием от кандидата.Для того, чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать более 50% голосов избирателей. Что касается депутатов, то по пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе, кандидат должен получить более 40% голосов.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них - сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т.н. соглашению Шарля Мишеля. И хотя "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о проводимых в стране выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика

Местные выборы в Грузии в цифрах

03:02 02.10.2021 (обновлено: 03:03 02.10.2021)
216
В Грузии 2 октября проходят местные выборы, граждане страны выбирают мэров и депутатов в местные совещательные органы - сакребуло
Местные выборы в Грузии в цифрах - Sputnik Грузия
По итогам выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло. Выборы в сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных депутатов - голосованием от кандидата.
Для того, чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать более 50% голосов избирателей. Что касается депутатов, то по пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе, кандидат должен получить более 40% голосов.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них - сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т.н. соглашению Шарля Мишеля. И хотя "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о проводимых в стране выборах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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