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Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/na-facebook-stranitse-arestovannogo-saakashvili-poyavlyayutsya-novye-posty-s-prizyvami-260140738.html
На Facebook-странице арестованного Саакашвили появляются новые посты с призывами
На Facebook-странице арестованного Саакашвили появляются новые посты с призывами
Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом страны 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T18:32+0400
2021-10-02T18:36+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новые посты с призывами к грузинскому народу продолжают появляться на странице в соцсети Facebook бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на его задержание в Тбилиси.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.В одном из постов Саакашвили заявляет, что "сегодня у Грузии есть уникальный шанс" и что "ни одному узурпатору не удастся сбить страну с рельс развития и успеха".Как отмечает экс-президент Грузии, дело, по которому он задержан, - "не более чем пустышка" и "высосанный из пальца повод не пускать его в Грузию", "чтобы не мешать узурпации власти" Бидзиной Иванишвили, основателем правящей партии "Грузинская мечта".В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили

На Facebook-странице арестованного Саакашвили появляются новые посты с призывами

18:32 02.10.2021 (обновлено: 18:36 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом страны
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новые посты с призывами к грузинскому народу продолжают появляться на странице в соцсети Facebook бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на его задержание в Тбилиси.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
В одном из постов Саакашвили заявляет, что "сегодня у Грузии есть уникальный шанс" и что "ни одному узурпатору не удастся сбить страну с рельс развития и успеха".
Как отмечает экс-президент Грузии, дело, по которому он задержан, - "не более чем пустышка" и "высосанный из пальца повод не пускать его в Грузию", "чтобы не мешать узурпации власти" Бидзиной Иванишвили, основателем правящей партии "Грузинская мечта".
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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