https://sputnik-georgia.ru/20211002/na-vybory---vo-vseoruzhii-protiv-kovida-260119287.html

На выборы – во всеоружии против ковида

На выборы – во всеоружии против ковида

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят на фоне пандемии коронавируса 02.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

мультимедиа

карикатуры

ограничения из-за коронавируса

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В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках предприняты соответствующие меры безопасности.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели. Все, как в прошлом году – на парламентских выборах.

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мультимедиа, карикатуры, ограничения из-за коронавируса, инфографика