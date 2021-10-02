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На выборы – во всеоружии против ковида
На выборы – во всеоружии против ковида
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят на фоне пандемии коронавируса 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T10:35+0400
2021-10-02T10:35+0400
2021-10-02T10:43+0400
местные выборы в грузии 2021
мультимедиа
карикатуры
ограничения из-за коронавируса
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В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках предприняты соответствующие меры безопасности.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели. Все, как в прошлом году – на парламентских выборах.
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мультимедиа, карикатуры, ограничения из-за коронавируса, инфографика
На выборы – во всеоружии против ковида
10:35 02.10.2021 (обновлено: 10:43 02.10.2021)
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят на фоне пандемии коронавируса
В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках предприняты соответствующие меры безопасности.
На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели. Все, как в прошлом году – на парламентских выборах.