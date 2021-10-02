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Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/na-vybory---vo-vseoruzhii-protiv-kovida-260119287.html
На выборы – во всеоружии против ковида
На выборы – во всеоружии против ковида
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят на фоне пандемии коронавируса 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T10:35+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ограничения из-за коронавируса
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В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках предприняты соответствующие меры безопасности.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели. Все, как в прошлом году – на парламентских выборах.
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мультимедиа, карикатуры, ограничения из-за коронавируса, инфографика

На выборы – во всеоружии против ковида

10:35 02.10.2021 (обновлено: 10:43 02.10.2021)
390
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят на фоне пандемии коронавируса
Выборы и маски - Sputnik Грузия
В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках предприняты соответствующие меры безопасности.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели. Все, как в прошлом году – на парламентских выборах.
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