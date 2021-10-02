Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Новый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
23:01 02.10.2021 (обновлено: 23:08 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" продолжает лидировать на местных выборах в Грузии, согласно данным на 20:00 экзитпола американской компании Edison Research, проведённого по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".
Обнародованы окончательные результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси:
Каха Каладзе “Грузинская мечта - демократическая Грузия” - 44%
Ника Мелия “Единое национальное движение” - 40%
Георгий Гахария “Для Грузии” - 7%
Тамара Кекенадзе “Третья сила” - 1%
Анна Долидзе - "Для народа" - 5%
Анна Бибилашвили - “Лело для Грузии” - 1%
Георгий Ломия - "Альянс патриотов Грузии" - 1%
Аринзе Ричард Огбунуджу - “Наша Единая Грузия” - 1%
Что касается результатов по Грузии, голоса распределились следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 46%
"Единое национальное движение" - 33%
"Для Грузии" - 6%
"Гирчи – больше свободы" – 2%
"Лело для Грузии" – 2%
"Европейская Грузия – движение за свободу" – 2%