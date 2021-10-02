Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/novyy-ekzitpol-tv-formula-kaladze---44-meliya---40-260152594.html
Новый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
Новый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" продолжает лидировать на местных выборах в Грузии, согласно данным на... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T23:01+0400
2021-10-02T23:08+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
итоги местных выборов в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260149360_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_009455f1e4511942a5a1d6d4da2aa15a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" продолжает лидировать на местных выборах в Грузии, согласно данным на 20:00 экзитпола американской компании Edison Research, проведённого по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".Обнародованы окончательные результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси:Что касается результатов по Грузии, голоса распределились следующим образом:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260149360_119:141:1069:854_1920x0_80_0_0_8d6f02a83af7270197b49ed50404f554.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, итоги местных выборов в грузии 2021

Новый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%

23:01 02.10.2021 (обновлено: 23:08 02.10.2021)
1061
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" продолжает лидировать на местных выборах в Грузии, согласно данным на 20:00 экзитпола американской компании Edison Research, проведённого по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".
Обнародованы окончательные результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси:
Каха Каладзе “Грузинская мечта - демократическая Грузия” - 44%
Ника Мелия “Единое национальное движение” - 40%
Георгий Гахария “Для Грузии” - 7%
Тамара Кекенадзе “Третья сила” - 1%
Анна Долидзе - "Для народа" - 5%
Анна Бибилашвили - “Лело для Грузии” - 1%
Георгий Ломия - "Альянс патриотов Грузии" - 1%
Аринзе Ричард Огбунуджу - “Наша Единая Грузия” - 1%
Что касается результатов по Грузии, голоса распределились следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 46%
"Единое национальное движение" - 33%
"Для Грузии" - 6%
"Гирчи – больше свободы" – 2%
"Лело для Грузии" – 2%
"Европейская Грузия – движение за свободу" – 2%
310200
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
ВчераНовый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур
ВчераЯвка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Вчера"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси
ВчераВыборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео
ВчераОбнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
ВчераСпокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии
ВчераВойна экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?
ВчераОтель в Тбилиси предупредил туристов о возможных акциях протеста 3 октября
ВчераЗабронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным
ВчераПремьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой
ВчераЭкзитпол "TV Formula": "Грузинская мечта" - 46%, "Нацдвижение" - 33%
ВчераДвижение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%
ВчераЭкзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
ВчераКаха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
ВчераГолосование завершено: избирательные участки в Грузии закрыты
Вчера"Грузинская мечта" набрала 47,6% на местных выборах в Грузии - экзитпол "Имеди"