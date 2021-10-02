Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили – премьер

"Тот факт, что наши правоохранители открыли двери квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили, ключами, я думаю, что о многом говорит… Мы знали и знаем гораздо больше, чем кто-то может себе представить, и больше, чем вы и они могли представить. В конечном итоге мы сделали все, чтобы был мирный результат. Выбрали время, когда Саакашвили был один в этой квартире", – заявил Гарибашвили.

Он также поблагодарил украинскую сторону за плодотворное сотрудничество в этом деле.