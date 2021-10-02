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Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили – премьер
Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили – премьер
Глава грузинского правительства рассказал детали ареста бывшего президента Грузии 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T11:59+0400
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новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
арест
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители ключами открыли двери тбилисской квартиры, в которой скрывался экс-президент Михаил Саакашвили, и этот факт говорит о высоком уровне работы правоохранительных органов Грузии, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.Так глава правительства ответил на вопрос журналиста, не свидетельствует ли тот факт, что Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, о слабости грузинских институтов и, в частности, правоохранительной системы."У нас довольно плодотворное сотрудничество… Процесс является прозрачным и открытым для всего международного сообщества, и мы не оставим ни одного вопроса без ответа", – отметил премьер.На вопросы журналистов Гарибашвили ответил у избирательного участка в Тбилиси, куда он пришел вместе с супругой для участия в выборах местной власти.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, арест, возвращение и арест саакашвили

Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили – премьер

11:59 02.10.2021 (обновлено: 12:22 02.10.2021)
920
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Government of Georgia
Глава грузинского правительства рассказал детали ареста бывшего президента Грузии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители ключами открыли двери тбилисской квартиры, в которой скрывался экс-президент Михаил Саакашвили, и этот факт говорит о высоком уровне работы правоохранительных органов Грузии, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Так глава правительства ответил на вопрос журналиста, не свидетельствует ли тот факт, что Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, о слабости грузинских институтов и, в частности, правоохранительной системы.

"Тот факт, что наши правоохранители открыли двери квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили, ключами, я думаю, что о многом говорит… Мы знали и знаем гораздо больше, чем кто-то может себе представить, и больше, чем вы и они могли представить. В конечном итоге мы сделали все, чтобы был мирный результат. Выбрали время, когда Саакашвили был один в этой квартире", – заявил Гарибашвили.

Он также поблагодарил украинскую сторону за плодотворное сотрудничество в этом деле.

"У нас довольно плодотворное сотрудничество… Процесс является прозрачным и открытым для всего международного сообщества, и мы не оставим ни одного вопроса без ответа", – отметил премьер.
На вопросы журналистов Гарибашвили ответил у избирательного участка в Тбилиси, куда он пришел вместе с супругой для участия в выборах местной власти.
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