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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/polyarizatsiya-v-gruzii-dolzhna-zakonchitsya-posle-vyborov---prezident-260129845.html
Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент
Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент
Глава грузинского государства надеется, что политическая ситуация в стране стабилизируется 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:23+0400
2021-10-02T13:34+0400
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грузия
местные выборы
выборы
саломе зурабишвили
местные выборы в грузии 2021
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления должны завершить поляризацию в стране, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы, саломе зурабишвили , выборы в грузии 2021 – день голосования

Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент

13:23 02.10.2021 (обновлено: 13:34 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Глава грузинского государства надеется, что политическая ситуация в стране стабилизируется
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления должны завершить поляризацию в стране, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

"Местные выборы являются самыми важными в демократических процессах... В то же время это то место, где, наверно, должно быть меньше поляризации. Это те выборы в целом, когда поляризация должна закончиться. Я надеюсь на это, и за это я проголосовала – за деполяризацию", – заявила Зурабишвили.

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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