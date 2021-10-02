https://sputnik-georgia.ru/20211002/polyarizatsiya-v-gruzii-dolzhna-zakonchitsya-posle-vyborov---prezident-260129845.html

Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент

Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент

Глава грузинского государства надеется, что политическая ситуация в стране стабилизируется 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T13:23+0400

2021-10-02T13:23+0400

2021-10-02T13:34+0400

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саломе зурабишвили

местные выборы в грузии 2021

выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления должны завершить поляризацию в стране, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, местные выборы, выборы, саломе зурабишвили , выборы в грузии 2021 – день голосования