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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/posolstvo-ssha-sovetuet-sograzhdanam-proyavlyat-ostorozhnost-v-dni-vyborov-v-gruzii-260109784.html
Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
Американская дипмиссия называет конкретные локации, которые могут стать в Тбилиси очагами напряженности в субботу и воскресенье 02.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство США в Грузии призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с возможным развитии событий в Тбилиси после выборов 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии

01:31 02.10.2021
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© photo : courtesy of press-service of the Government of GeorgiaФлаги Грузии и США и грузинский герб - государственная символика
Флаги Грузии и США и грузинский герб - государственная символика - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo : courtesy of press-service of the Government of Georgia
Американская дипмиссия называет конкретные локации, которые могут стать в Тбилиси очагами напряженности в субботу и воскресенье
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство США в Грузии призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с возможным развитии событий в Тбилиси после выборов 2 октября.
"В Грузии дни выборов - суббота и воскресенье. Посольство США напоминает своим гражданам проявлять осторожность и обращать внимание на возможное большое скопление людей, выражающих протест. В Грузии есть практика спонтанного незапланированного протеста, который может содержать насилие, что может быть связано с выборами. Весь Тбилиси, в том числе проспект Руставели, парламент и других правительственные здания, представляют собой очаг протеста", - говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство также советуют своим гражданам следить за последними новостями в местных СМИ, быть внимательнее и держаться вдали от напряженности.
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