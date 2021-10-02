https://sputnik-georgia.ru/20211002/posolstvo-ssha-sovetuet-sograzhdanam-proyavlyat-ostorozhnost-v-dni-vyborov-v-gruzii-260109784.html

Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии

Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии

Американская дипмиссия называет конкретные локации, которые могут стать в Тбилиси очагами напряженности в субботу и воскресенье 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T01:31+0400

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местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

посольство сша в грузии

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство США в Грузии призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с возможным развитии событий в Тбилиси после выборов 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, посольство сша в грузии, местные выборы