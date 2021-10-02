Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
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© photo : courtesy of press-service of the Government of GeorgiaФлаги Грузии и США и грузинский герб - государственная символика
© photo : courtesy of press-service of the Government of Georgia
Американская дипмиссия называет конкретные локации, которые могут стать в Тбилиси очагами напряженности в субботу и воскресенье
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство США в Грузии призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с возможным развитии событий в Тбилиси после выборов 2 октября.
"В Грузии дни выборов - суббота и воскресенье. Посольство США напоминает своим гражданам проявлять осторожность и обращать внимание на возможное большое скопление людей, выражающих протест. В Грузии есть практика спонтанного незапланированного протеста, который может содержать насилие, что может быть связано с выборами. Весь Тбилиси, в том числе проспект Руставели, парламент и других правительственные здания, представляют собой очаг протеста", - говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство также советуют своим гражданам следить за последними новостями в местных СМИ, быть внимательнее и держаться вдали от напряженности.
Посольство также советуют своим гражданам следить за последними новостями в местных СМИ, быть внимательнее и держаться вдали от напряженности.
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