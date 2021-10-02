Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Премьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой
20:34 02.10.2021 (обновлено: 20:59 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerИраклий Гарибашвили выступает перед сторонниками у офиса "Грузинской мечты" после местных выборов
© photo: Sputnik / Stringer
А генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что следующие выборы в стране пройдут в 2024 году
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили поздравил своих избирателей с победой на выборах в органы местной власти.
Граждане Грузии в субботу выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Грузинские телекомпании уже распространили предварительные данные экзитполов, которые радикально отличаются друг от друга.
"Для нас большая часть победить сегодня в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена "Грузинской мечты" с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья", - cказал Гарибашвили.
Он также поблагодарил избирателей за поддержку.
"Сегодня мы завершили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи. С завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности", - заявил Гарибашвили.
С поздравительной речью выступил и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Грузинская мечта сегодня дала достойный ответ желающей реванша радикальной силе, которая угрожала стране насилием, и создала основу для стабильного развития страны. Следующие выборы в Грузии пройдут 2024 году", - сказал Каха Каладзе.
С поздравительной речью выступил и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Грузинская мечта сегодня дала достойный ответ желающей реванша радикальной силе, которая угрожала стране насилием, и создала основу для стабильного развития страны. Следующие выборы в Грузии пройдут 2024 году", - сказал Каха Каладзе.
Непростые выборы
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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