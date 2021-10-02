https://sputnik-georgia.ru/20211002/premer-gruzii-pozdravil-storonnikov-mechty-s-pobedoy-260146666.html

Премьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой

Премьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой

А генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что следующие выборы в стране пройдут в 2024 году 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T20:34+0400

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местные выборы в грузии 2021

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итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили поздравил своих избирателей с победой на выборах в органы местной власти.Граждане Грузии в субботу выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Грузинские телекомпании уже распространили предварительные данные экзитполов, которые радикально отличаются друг от друга.Он также поблагодарил избирателей за поддержку."Сегодня мы завершили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи. С завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности", - заявил Гарибашвили.С поздравительной речью выступил и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе."Грузинская мечта сегодня дала достойный ответ желающей реванша радикальной силе, которая угрожала стране насилием, и создала основу для стабильного развития страны. Следующие выборы в Грузии пройдут 2024 году", - сказал Каха Каладзе.Непростые выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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