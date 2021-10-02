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Сколько стоят футболисты в чемпионате Грузии – обновленные данные

Сколько стоят футболисты в чемпионате Грузии – обновленные данные

Самый дорогой футболист чемпионата Грузии - бразильский нападающий "Динамо" Батуми Фламарион Джуниор 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T16:01+0400

2021-10-02T16:01+0400

2021-10-02T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Авторитетное издание transfermarkt опубликовало обновленные данные по стоимости футболистов, выступающих в Национальной лиге чемпионата Грузии.Самым дорогим футболистом чемпионата Грузии, по версии издания, является бразильский нападающий "Динамо" Батуми – Фламарион Джуниор. Стоимость форварда оценивается в 700 тысяч евро. По сравнению с прошлым рейтингом его стоимость снизилась на 200 тысяч евро.На втором месте еще один представитель "Динамо" Батуми – Ираклий Азаров. После выступлений за сборную Грузии цена на левого защитника поднялась на 400 тысяч евро и на данный момент составляет 650 тысяч.Замыкает тройку лидеров – Джаба Джигаури. Трансферная стоимость полузащитника, который также выступает за "Динамо" Батуми, составляет 500 тысяч евро.Стоит отметить, что в первую десятку самых дорогих футболистов чемпионата Грузии, вошли сразу пять представителей черноморского клуба. Это, скорее всего, объясняется тем, что "Динамо" Батуми лидирует в национальном первенстве, а игроки клуба стали регулярно вызываться в сборную Грузии.Список 10 самых дорогих футболистов чемпионата Грузии (цена указана в евро):Что касается самого дорого футболиста Грузии, то им по-прежнему остается полузащитник казанского "Рубина" - Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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спорт, новости, футбол, грузинские спортсмены на международной арене