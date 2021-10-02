https://sputnik-georgia.ru/20211002/spokoyno-i-organizovano-kak-mezhdunarodnye-nablyudateli-otsenili-vybory-v-gruzii-260149644.html

Спокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии

Спокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии

По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T21:40+0400

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представители наблюдательной миссии в течение всего дня разъезжали по избирательным участкам, наблюдали за процессом голосования на выборах и собирали информацию, которую отразят в собственных заключениях.В Грузии в субботу прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло). За процессом выборов следили 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций."На данный момент мы можем сказать, что процесс прошел спокойно. Сегодня мы посетили шесть избирательных участков и увидели, что выборы хорошо организованы. Никакого насилия не было, и вместе с тем соблюдались ковид-ограничения. Ситуация спокойная и за пределами избирательных участков, не было провокаций", - сказал наблюдатель из Литвы Райнес Точеловский.Наблюдатели из Украины также говорят, что ситуация спокойная и серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, они не заметили."Ситуация достаточно спокойная. Пожалуй, главная проблема в том, что после 12 часов пришло много людей и некоторые члены комиссии не смогли справиться с ситуацией. Жалоб зафиксировано минимально", - сказала Олена Юркина."Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, мы не заметили", - сказал другой наблюдатель из Украины Георгий Чижов.Посол США в Грузии Келли Дегнан, которая присутствовала на нескольких избирательных участках в качестве наблюдателя, в том числе и в Глдани, заявила, что процесс везде был спокойным и хорошо организованным."Рада сказать, что там, где я побывала, процесс был спокойным и хорошо организованным. Было видно, что люди были готовы соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом", – отметила Келли Дегнан.По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ.Венгерский депутат Лоринс Нача, посетив несколько избирательных участков, говорит, что процесс проходит с защитой всех правил."Мы посетили несколько избирательных участков в Тбилиси и Мцхете. Нарушений нет, все в порядке… Я думаю, что сегодня здесь, на выборах в местное самоуправление, мы можем увидеть все европейские ценности. Грузия - наш партнер. Для нас важны дружба и союзничество с ней", - сказал депутат.По последним данным ЦИК на 17:00, явка избирателей составила 41,35%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, выборы в грузии 2021 – день голосования