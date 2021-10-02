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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/spokoyno-i-organizovano-kak-mezhdunarodnye-nablyudateli-otsenili-vybory-v-gruzii-260149644.html
Спокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии
Спокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии
По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T21:40+0400
2021-10-02T22:12+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представители наблюдательной миссии в течение всего дня разъезжали по избирательным участкам, наблюдали за процессом голосования на выборах и собирали информацию, которую отразят в собственных заключениях.В Грузии в субботу прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло). За процессом выборов следили 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций."На данный момент мы можем сказать, что процесс прошел спокойно. Сегодня мы посетили шесть избирательных участков и увидели, что выборы хорошо организованы. Никакого насилия не было, и вместе с тем соблюдались ковид-ограничения. Ситуация спокойная и за пределами избирательных участков, не было провокаций", - сказал наблюдатель из Литвы Райнес Точеловский.Наблюдатели из Украины также говорят, что ситуация спокойная и серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, они не заметили."Ситуация достаточно спокойная. Пожалуй, главная проблема в том, что после 12 часов пришло много людей и некоторые члены комиссии не смогли справиться с ситуацией. Жалоб зафиксировано минимально", - сказала Олена Юркина."Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, мы не заметили", - сказал другой наблюдатель из Украины Георгий Чижов.Посол США в Грузии Келли Дегнан, которая присутствовала на нескольких избирательных участках в качестве наблюдателя, в том числе и в Глдани, заявила, что процесс везде был спокойным и хорошо организованным."Рада сказать, что там, где я побывала, процесс был спокойным и хорошо организованным. Было видно, что люди были готовы соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом", – отметила Келли Дегнан.По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ.Венгерский депутат Лоринс Нача, посетив несколько избирательных участков, говорит, что процесс проходит с защитой всех правил."Мы посетили несколько избирательных участков в Тбилиси и Мцхете. Нарушений нет, все в порядке… Я думаю, что сегодня здесь, на выборах в местное самоуправление, мы можем увидеть все европейские ценности. Грузия - наш партнер. Для нас важны дружба и союзничество с ней", - сказал депутат.По последним данным ЦИК на 17:00, явка избирателей составила 41,35%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, выборы в грузии 2021 – день голосования

Спокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии

21:40 02.10.2021 (обновлено: 22:12 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЕвропейские наблюдатели. Глава Миссии Евросоюза в Грузии Карл Харцель
Европейские наблюдатели. Глава Миссии Евросоюза в Грузии Карл Харцель - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представители наблюдательной миссии в течение всего дня разъезжали по избирательным участкам, наблюдали за процессом голосования на выборах и собирали информацию, которую отразят в собственных заключениях.
В Грузии в субботу прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло). За процессом выборов следили 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.
"На данный момент мы можем сказать, что процесс прошел спокойно. Сегодня мы посетили шесть избирательных участков и увидели, что выборы хорошо организованы. Никакого насилия не было, и вместе с тем соблюдались ковид-ограничения. Ситуация спокойная и за пределами избирательных участков, не было провокаций", - сказал наблюдатель из Литвы Райнес Точеловский.
Наблюдатели из Украины также говорят, что ситуация спокойная и серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, они не заметили.
"Ситуация достаточно спокойная. Пожалуй, главная проблема в том, что после 12 часов пришло много людей и некоторые члены комиссии не смогли справиться с ситуацией. Жалоб зафиксировано минимально", - сказала Олена Юркина.
"Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на свободные выборы, мы не заметили", - сказал другой наблюдатель из Украины Георгий Чижов.
Посол США в Грузии Келли Дегнан, которая присутствовала на нескольких избирательных участках в качестве наблюдателя, в том числе и в Глдани, заявила, что процесс везде был спокойным и хорошо организованным.
"Рада сказать, что там, где я побывала, процесс был спокойным и хорошо организованным. Было видно, что люди были готовы соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом", – отметила Келли Дегнан.
По словам наблюдателя Европарламента Майкла Бурзако, в Тбилиси не ощущалась напряженность, освещенная в СМИ.
"Я здесь как представитель Европейской демократической партии. Мы здесь, потому что понимаем, что эти выборы очень важны с политической точки зрения. В течение дня мы находились более чем на десятке избирательных участков. Мы видим, что ситуация спокойная, атмосфера похожа на прошлогодние выборы… У меня такое ощущение, что напряженность, о которой сообщают СМИ, в Тбилиси не ощущается", - сказал Бурзако.
Венгерский депутат Лоринс Нача, посетив несколько избирательных участков, говорит, что процесс проходит с защитой всех правил.
"Мы посетили несколько избирательных участков в Тбилиси и Мцхете. Нарушений нет, все в порядке… Я думаю, что сегодня здесь, на выборах в местное самоуправление, мы можем увидеть все европейские ценности. Грузия - наш партнер. Для нас важны дружба и союзничество с ней", - сказал депутат.
По последним данным ЦИК на 17:00, явка избирателей составила 41,35%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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