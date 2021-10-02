https://sputnik-georgia.ru/20211002/strasti-po-saakashvili-ili-vozvraschenie-bludnogo-syna-260128309.html

Страсти по Саакашвили, или Возвращение блудного сына

Страсти по Саакашвили, или Возвращение блудного сына

Михаил Саакашвили арестован в Грузии - подробности

2021-10-02T13:06+0400

2021-10-02T13:06+0400

2021-10-02T14:15+0400

местные выборы в грузии 2021

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возвращение и арест саакашвили

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Помните старую притчу про мальчика и волков? Когда юный пастушок, чтобы поразвлечься, несколько раз подряд разыгрывал соседей криками: "Помогите! Волки!" А когда за мальчиком действительно пришли волки, и он начал звать на помощь, ему уже никто не поверил... Ну разве эта детская страшилка не напоминает историю возвращения Михаила Саакашвили на родину? Много лет подряд он обещал вернуться в Грузию, но не возвращался... А когда он на самом деле вернулся, ему никто не поверил…Эта хитрая улыбкаТо, что в приезд Михаила Саакашвили многие не поверили, было ожидаемо. Ведь экс-президент Грузии слишком часто напоминал главного героя известного голливудского фильма "Поймай меня, если сможешь". Сложно было принять тот факт, что эксцентричный Саакашвили, склонный к выкрутасам и авантюрам, действительно, подверг себя опасности и вернулся в Грузию, где много лет находится в розыске и заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.В его видеообращениях из Батуми сразу же начали искать следы монтажа, были версии, что ролики сняты и вовсе не в Грузии. Представители власти и МВД настаивали – Саакашвили не пересекал границу Грузии и даже не покидал Украину…Но уже к вечеру пятницы экс-президенту удалось удивить даже самых ярых скептиков – он действительно находился в Грузии и был задержан полицией в какой-то тбилисской квартире. А теперь внимание, по словам одного их приближенных к Саакашвили людей, он уже четыре (!!!) дня находился в Грузии. Получается, что если это правда, все это время его никто даже не пытался найти и арестовать?Выходка мистификатора и пиарщика Саакашвили оставила всех в недоумении. Как? Кто помогал? Когда? И главное – зачем? Все противники Саакашвили ликуют – преступник за решеткой. Все сторонники Саакашвили ликуют – ждут его скорейшего освобождения. Ведь он приехал не просто так, а с конкретным планом…Кстати, что план у Саакашвили есть, никто не сомневается. Слишком хорошо его знают в Грузии, чтобы поверить в то, что он приехал просто сдаться и сесть в тюрьму… Все видели эту хитрую и довольную улыбку, когда его в наручниках полицейские провожали до тюремной камеры. Кажется, он знает то, чего пока не знаем мы с вами…Как он все-таки попал в Грузию?Как человек, который много лет на территории Грузии считается самым разыскиваемым преступником, человек, лишенный грузинского гражданства, смог беспрепятственно въехать в страну, да еще и свободно передвигаться по ней целых четыре дня? "Что, неужели, у Грузии больше совсем нет государственных границ?" – слышим мы это отовсюду. Кто-то спрашивает об этом с возмущенной интонацией, а кто-то – с грубой насмешкой. Есть место разным версиям, в том числе и самым абсурдным. Впрочем, абсурдна и сама ситуация.Версия №1. Несмотря на то, что в последние дни на Черноморском побережье Грузии наблюдался шторм, Батумский порт принял несколько грузовых судов, в том числе из Украины. Неужели экс-президент мог прибыть на родину под покровом ночи в одном из багажных контейнеров?Версия №2. Саакашвили мог попасть через турецко-грузинскую границу либо в обход нее, по тайным тропам, которые могли быть известны его сторонникам.В первом случае Саакашвили мог беспрепятственно попасть на родину при содействии турецких пограничников. Ведь, известно, что в Турции третий президент Грузии пользуется особой симпатией, после того, как по его приказу был отстроен контрольно-пропускной пункт "Сарпи". Что касается второго варианта, Саакашвили не составило бы труда найти среди своих почитателей таких людей, которые хорошо бы знали пути в обход КПП и провели его на территорию Грузии, даже ценой собственной свободы.Версия №3. Бытует еще одна теория – Михаил Саакашвили мог попасть на территорию Грузии через неподконтрольную центральным властям Абхазию. Однако, как опальный президент смог попасть туда, а потом в Батуми, даже сторонники этой версии ответить затрудняются…Но то, что сухопутное пересечение границы имеет место быть – факт неоспоримый. Согласно статистике на 2020 год, всего за незаконное пересечение государственной границы Грузии в разных странах были задержаны 92 человека, в том числе 35 граждан Турции, 9 граждан Индии, 4 гражданина Ирана, 4 палестинца, 1 марокканец и 1 алжирец.Старая любовь VS Новая любовьПосле задержания Михаила Саакашвили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили с праздником "Бидзинаоба". Хотя этот день, 1 октября, по праву можно назвать "Мишаоба", потому что кроме информации о Саакашвили в этот день мы не слышали ничего.Кажется, на один день даже коронавирус перестал существовать для всей Грузии. Все, что мы не знали о Саакашвили за последние 8 лет его отсутствия, на нас свалилось в одночасье.Вдобавок ко всему всех ошарашила новость о подробностях личной жизни Саакашвили. Пока Сандра Рулофс писала в соцсетях посты в его поддержку, выяснилось, что у экс-президента... уже новая жена, правда, пока не понятен ее законный статус. О новой ячейке общества, созданной с депутатом Верховной рады, 30-летней Лизой Ясько Саакашвили также известил посредством видеообращения в Facebook, которое опубликовала девушка у себя на странице.Что по этому поводу думает Рулофс – пока неизвестно, однако грузинские журналисты не преминут задать ей этот вопрос при первой же представившейся возможности. Ждем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2021

Анна Анастасиади https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23760/43/237604307_0:0:701:701_100x100_80_0_0_404f2ae5de2a47b0b7dd63ac612db95b.jpg

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политика, грузия, аналитика, возвращение и арест саакашвили, видео