https://sputnik-georgia.ru/20211002/tsik-gruzii-podvel-itogi-vyborov-v-organy-mestnoy-vlasti--postupilo-366-zhalob-260153320.html
ЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
ЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещали сообщить позднее 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T23:08+0400
2021-10-02T23:08+0400
2021-10-02T23:10+0400
местные выборы в грузии 2021
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выборы в грузии 2021 – день голосования
итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в основном в спокойной обстановке, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге."В течение дня в связи с голосованием в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб - большинство касается процедурных недочетов, и потребовано возложить на членов комиссии дисциплинарную ответственность", - заявила Иоселиани.На выборах приняли участие 1 815 776 избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.Как заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, на 3,2 тысячи избирательных участков велось видеонаблюдение и файлы в ближайшее время станут доступны общественности.Также подсчет голосов ведется на избирательном участке Крцаниси, где была возможность проголосовать при помощи электронных технологий. Результаты на этих участках будут подсчитаны посредством аппарата, также бюллетени подсчитают и члены комиссии."Многие из этих нововведений сопровождались вызовами - в отдельных случаях были зафиксированы процедурные недочеты, но они не стали поводом для приостановления или прекращения процесса голосования, за исключением редких случаев", - сказал Каландаришвили.Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещали сообщить позднее.Жители Грузии в субботу выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, в 64 городах и районах. Будущих управленцев выбирали прямым голосованием.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, цик грузии, выборы в грузии 2021 – день голосования, итоги местных выборов в грузии 2021
ЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
23:08 02.10.2021 (обновлено: 23:10 02.10.2021)
Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещали сообщить позднее
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в основном в спокойной обстановке, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
"В течение дня в связи с голосованием в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб - большинство касается процедурных недочетов, и потребовано возложить на членов комиссии дисциплинарную ответственность", - заявила Иоселиани.
На выборах приняли участие 1 815 776 избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.
Как заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, на 3,2 тысячи избирательных участков велось видеонаблюдение и файлы в ближайшее время станут доступны общественности.
Также подсчет голосов ведется на избирательном участке Крцаниси, где была возможность проголосовать при помощи электронных технологий. Результаты на этих участках будут подсчитаны посредством аппарата, также бюллетени подсчитают и члены комиссии.
"Многие из этих нововведений сопровождались вызовами - в отдельных случаях были зафиксированы процедурные недочеты, но они не стали поводом для приостановления или прекращения процесса голосования, за исключением редких случаев", - сказал Каландаришвили.
Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещали сообщить позднее.
Жители Грузии в субботу выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, в 64 городах и районах. Будущих управленцев выбирали прямым голосованием.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.