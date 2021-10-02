https://sputnik-georgia.ru/20211002/ufa---ural-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260139730.html

"Уфа" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Уфа" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа второго игрового дня X тура чемпионата России по футболу откроется матчем команд из нижней части турнирной таблицы – "Уфа" на своем поле примет... 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T18:13+0400

2021-10-02T18:13+0400

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"Уфа" выдала неплохой для себя отрезок в августе, набрав пять очков в четырех матчах. Но уже в сентябре дела у "горожан" пошли на спад – только одна победа в трех играх. Проиграли подопечные Алексея Стукалова и в прошлые выходные, уступив на выезде московскому "Спартаку" (0:2).Еще хуже дела обстоят у "Урала". Только в прошлом туре "шмели" одержали первую победу в чемпионате, обыграв на своем поле тульский "Арсенал" (2:0). Правда, набранные три очка не позволили команде Игоря Шалимова покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Стоит отметить и еще одну деталь – "Урал" сумел сохранить свои ворота на замке во втором матче подряд.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Уфы" можно поставить с коэффициентом 1,95 (против 4,1 у гостей).Если говорить об очном противостоянии команд в прошлом сезоне, то здесь преимущество у "Уфы". Дома "горожане" уверенно победили 3:0, а на выезде расписали нулевую ничью.Однозначно можно сказать – оба клуба буксуют и испытывают серьезные игровые проблемы. Честно говоря, в этом противостоянии сложно сделать прогноз на исход матча. Но как мне кажется, набрав в двух последних матчах четыре очка, "Урал" может начать поднимать голову – опускать, в принципе, дальше некуда. Думаю, гости способны забить "Уфе". При этом вряд ли "Урал" сумеет отыграть на "ноль" в третьем матче подряд. Поэтому мне видится обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 1,95.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, новости, футбол, прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу