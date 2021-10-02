https://sputnik-georgia.ru/20211002/v-gruzii-nachalis-vybory-v-mestnye-organy-vlasti---video-260114924.html

В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео

В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео

В Грузии 2 октября проходят выборы в местные органы власти. Смотрите в видео Sputnik, как жители страны выбирают мэров городов и депутатов местных... 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T09:18+0400

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2021-10-02T09:24+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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Процесс голосования на выборах в органы местной власти Грузии проходит беспрепятственно и в безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом. Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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