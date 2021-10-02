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В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео
В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео
В Грузии 2 октября проходят выборы в местные органы власти. Смотрите в видео Sputnik, как жители страны выбирают мэров городов и депутатов местных... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T09:18+0400
2021-10-02T09:18+0400
2021-10-02T09:24+0400
местные выборы в грузии 2021
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выборы в грузии 2021 – день голосования
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Процесс голосования на выборах в органы местной власти Грузии проходит беспрепятственно и в безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом. Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, выборы, видео, выборы в грузии 2021 – день голосования
В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео
09:18 02.10.2021 (обновлено: 09:24 02.10.2021)
В Грузии 2 октября проходят выборы в местные органы власти. Смотрите в видео Sputnik, как жители страны выбирают мэров городов и депутатов местных совещательных органов власти – сакребуло
Процесс голосования на выборах в органы местной власти Грузии проходит беспрепятственно и в безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".