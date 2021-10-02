https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-gruzii--isfed-zafiksirovalo-ryad-narusheniy-260126795.html

Выборы в Грузии – ISFED зафиксировало ряд нарушений

Выборы в Грузии – ISFED зафиксировало ряд нарушений

Отмечается, что в некоторых случаях членам организации ограничили наблюдение за процессом голосования на избирательном участке 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T12:45+0400

2021-10-02T12:45+0400

2021-10-02T13:13+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Почти 1/4 избирательных участков не были готовы к началу голосования в 08:00, что является значительным ухудшением по сравнению с соответствующими данными за 2017 год, говорится на сайте Международного общества для справедливых выборов и демократии (ISFED).В Грузии проходят выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло). За процессом выборов следят 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций."Наблюдателям организации разрешили войти практически на все избирательные участки и вести наблюдение без ограничений. Однако в некоторых случаях им ограничили наблюдение за процессом голосования на избирательном участке", – говорится в сообщении.По информации наблюдателей организации, рядом с избирательными участками наблюдается мобилизация координаторов, которые регистрируют избирателей, прибывших на избирательный участок."Агитационные материалы можно увидеть в пределах 25 метров от некоторых избирательных участков. В отдельных случаях имели место нарушения процедуры голосования", – сообщает ISFED.Всего жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах. Выборы мэров проводятся прямым голосованием на местах, а выборы в сакребуло (по смешанной системе) – часть депутатов в каждом сакребуло избирается по партийным спискам, а часть – голосованием в районах.В стране 3 664 избирательных участка, а также 9 избирательных участков в тюрьмах и 70 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования