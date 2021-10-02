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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-gruzii-zavershilis-idet-podschet-golosov---video-260150633.html
Выборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео
Выборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео
Местные выборы в Грузии завершились. Они организованно прошли в спокойной обстановке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как на одном из избирательных участков в... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T21:56+0400
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местные выборы в грузии 2021
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После завершения голосования в Грузии в 20:00 вечера в субботу сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые сильно отличаются друг друга. Экзитпол представляет собой предварительный опрос проголосовавших избирателей непосредственно на избирательных участках и не имеет юридической силы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" . Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой. А еще до выборов оппозиция объявила, что наметила на воскресенье в Тбилиси крупную акцию протеста.
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грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, выборы, видео

Выборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео

21:56 02.10.2021 (обновлено: 21:58 02.10.2021)
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© video: Sputnik / Alex Shlamov
Местные выборы в Грузии завершились. Они организованно прошли в спокойной обстановке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как на одном из избирательных участков в Тбилиси идет подсчет голосов
После завершения голосования в Грузии в 20:00 вечера в субботу сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые сильно отличаются друг друга. Экзитпол представляет собой предварительный опрос проголосовавших избирателей непосредственно на избирательных участках и не имеет юридической силы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" .
Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой. А еще до выборов оппозиция объявила, что наметила на воскресенье в Тбилиси крупную акцию протеста.
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