https://sputnik-georgia.ru/20211002/vyydesh-za--menya--na-izbiratelnom-uchastke-v-batumi-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa---260126936.html
"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
Романтическая история произошла на избирательном участке в черноморском крае Аджария 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T12:45+0400
2021-10-02T12:45+0400
2021-10-02T13:15+0400
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выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Аджария отличилась романтичными выборами – молодой жительнице Батуми сделали предложение руки и сердца прямо у избирательного участка. Женихом оказался ведущий Аджарского телевидения Георгий Микеладзе, который у избирательного участка №6 сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ие Голиадзе. Девушка, которая также является ведущей аджарского телевидения, приняла предложение молодого человека. "Поздравляю, пусть успешным и счастливым будет ваш выбор", "Что может произойти лучше на этих выбора, чем предложение руки и сердца?", "Поздравляю, будьте счастливы всегда, это правильный выбор", – пишут друзья и знакомые пары. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования
"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
12:45 02.10.2021 (обновлено: 13:15 02.10.2021)
Романтическая история произошла на избирательном участке в черноморском крае Аджария
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Аджария отличилась романтичными выборами – молодой жительнице Батуми сделали предложение руки и сердца прямо у избирательного участка.
Женихом оказался ведущий Аджарского телевидения Георгий Микеладзе, который у избирательного участка №6 сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ие Голиадзе.
Девушка, которая также является ведущей аджарского телевидения, приняла предложение молодого человека.
"Поздравляю, пусть успешным и счастливым будет ваш выбор", "Что может произойти лучше на этих выбора, чем предложение руки и сердца?", "Поздравляю, будьте счастливы всегда, это правильный выбор", – пишут друзья и знакомые пары.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.