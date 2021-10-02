https://sputnik-georgia.ru/20211002/vyydesh-za--menya--na-izbiratelnom-uchastke-v-batumi-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa---260126936.html

"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца

"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца

Романтическая история произошла на избирательном участке в черноморском крае Аджария 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T12:45+0400

2021-10-02T12:45+0400

2021-10-02T13:15+0400

новости

грузия

местные выборы

выборы

выборы в грузии 2021 – день голосования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24740/06/247400612_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f5a316e89f517b5336af081814997016.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Аджария отличилась романтичными выборами – молодой жительнице Батуми сделали предложение руки и сердца прямо у избирательного участка. Женихом оказался ведущий Аджарского телевидения Георгий Микеладзе, который у избирательного участка №6 сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ие Голиадзе. Девушка, которая также является ведущей аджарского телевидения, приняла предложение молодого человека. "Поздравляю, пусть успешным и счастливым будет ваш выбор", "Что может произойти лучше на этих выбора, чем предложение руки и сердца?", "Поздравляю, будьте счастливы всегда, это правильный выбор", – пишут друзья и знакомые пары. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования