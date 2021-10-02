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"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
Романтическая история произошла на избирательном участке в черноморском крае Аджария 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T12:45+0400
2021-10-02T13:15+0400
новости
грузия
местные выборы
выборы
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Аджария отличилась романтичными выборами – молодой жительнице Батуми сделали предложение руки и сердца прямо у избирательного участка. Женихом оказался ведущий Аджарского телевидения Георгий Микеладзе, который у избирательного участка №6 сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ие Голиадзе. Девушка, которая также является ведущей аджарского телевидения, приняла предложение молодого человека. "Поздравляю, пусть успешным и счастливым будет ваш выбор", "Что может произойти лучше на этих выбора, чем предложение руки и сердца?", "Поздравляю, будьте счастливы всегда, это правильный выбор", – пишут друзья и знакомые пары. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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новости, грузия, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца

12:45 02.10.2021 (обновлено: 13:15 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ramil SitdikovЖених и невеста во время свадебной церемонии. Невесте одевают на палец обручальное кольцо
Жених и невеста во время свадебной церемонии. Невесте одевают на палец обручальное кольцо - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Романтическая история произошла на избирательном участке в черноморском крае Аджария
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Аджария отличилась романтичными выборами – молодой жительнице Батуми сделали предложение руки и сердца прямо у избирательного участка.

Женихом оказался ведущий Аджарского телевидения Георгий Микеладзе, который у избирательного участка №6 сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ие Голиадзе.
Девушка, которая также является ведущей аджарского телевидения, приняла предложение молодого человека.
"Поздравляю, пусть успешным и счастливым будет ваш выбор", "Что может произойти лучше на этих выбора, чем предложение руки и сердца?", "Поздравляю, будьте счастливы всегда, это правильный выбор", – пишут друзья и знакомые пары.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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