Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Явка избирателей на 15:00 составила 33,18% – ЦИК Грузии
16:16 02.10.2021 (обновлено: 16:22 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
© photo: Sputnik / Stringer
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 15:00 составила 33,18%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.
"Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 15:00 составила 33,18%, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 160 413 избирателей", - сказала Иоселиани.
© SputnikЯвка на местных выборах в Грузии по данным на 15:00
Явка на местных выборах в Грузии по данным на 15:00
© Sputnik
Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 15:00 составляла 29,84%.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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