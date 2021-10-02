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Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/yavka-izbirateley-na-1700-sostavila-4135--tsik-gruzii-260139399.html
Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии
Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T18:07+0400
2021-10-02T18:11+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы
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цик грузии
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 17:00 составила 41,35%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 17:00 составляла 36,71%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, новости, грузия, цик грузии, выборы в грузии 2021 – день голосования

Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии

18:07 02.10.2021 (обновлено: 18:11 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 17:00 составила 41,35%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.
"Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 446 218 избирателей",- уточнила Иоселиани.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 17:00 составляла 36,71%.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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