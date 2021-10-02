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Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии

Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T18:07+0400

2021-10-02T18:07+0400

2021-10-02T18:11+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 17:00 составила 41,35%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 17:00 составляла 36,71%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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выборы, новости, грузия, цик грузии, выборы в грузии 2021 – день голосования