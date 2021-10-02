https://sputnik-georgia.ru/20211002/yavka-izbirateley-na-mestnykh-vyborakh-v-gruzii-sostavila-5192--tsik-260150428.html
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T22:20+0400
2021-10-02T22:20+0400
2021-10-02T22:29+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 20:00 составила 51,92%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей."Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей", - уточнила Иоселиани.Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 20:00 составляла 45,65%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, выборы, итоги местных выборов в грузии 2021
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
22:20 02.10.2021 (обновлено: 22:29 02.10.2021)
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 20:00 составила 51,92%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.
"Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей", - уточнила Иоселиани.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 20:00 составляла 45,65%.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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