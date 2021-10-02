Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
11:27 02.10.2021 (обновлено: 11:49 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала первые данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 10:00 составила 7,41%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
"В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 259 273 избирателя... К этому времени на избирательных участках процесс голосования проходит в мирной обстановке. У избирателей есть возможность свободно, без всяких препятствий осуществить свое конституционное право и выразить свою волю", – заявила Иоселиани.
Для сравнения - явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 10:00 составляла 6.74%.
© SputnikЯвка на местных выборах в Грузии по данным на 10:00
Явка на местных выборах в Грузии по данным на 10:00
© Sputnik
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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