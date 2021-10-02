Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/yavka-na-vyborakh-k-1200-sostavila-1772--tsik-gruzii-260129107.html
Явка избирателей к 12:00 составила 17,72% – ЦИК Грузии
Явка избирателей к 12:00 составила 17,72% – ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:13+0400
2021-10-02T13:23+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
выборы
выборы в грузии 2021 – день голосования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260123647_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_ee6e85dd91dbfe8610708a5cdcf06f12.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,72%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.Самая высокая активность была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми (27,4%), а самая низкая в Тбилиси – 15,8%.Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 12:00 составляла 16,5%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260123647_21:0:1272:938_1920x0_80_0_0_c110bf320b722a452a618007898a580d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

Явка избирателей к 12:00 составила 17,72% – ЦИК Грузии

13:13 02.10.2021 (обновлено: 13:23 02.10.2021)
384
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,72%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.

"В частности, свою позицию к 12:00 по тбилисскому времени зафиксировали 619 562 избирателя", – отметила Иоселиани.

Самая высокая активность была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми (27,4%), а самая низкая в Тбилиси – 15,8%.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году к 12:00 составляла 16,5%.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
202000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:25Люди не должны радоваться аресту Саакашвили – Вашадзе
14:04Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
13:46Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков
13:31Грузинские шахматистки не смогли выйти в финал командного чемпионата мира
13:26Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии
13:23Поляризация в Грузии должна закончиться после выборов – президент
13:13Явка избирателей к 12:00 составила 17,72% – ЦИК Грузии
13:06Страсти по Саакашвили, или Возвращение блудного сына
12:56Второе пришествие Саакашвили, или Почему выборы в Грузии важны для Еревана
12:45"Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца
12:45Выборы в Грузии – ISFED зафиксировало ряд нарушений
12:31Адвокат Саакашвили прокомментировал возможность его экстрадиции на Украину
12:19МИД Украины выразил готовность оказать поддержку задержанному в Грузии Саакашвили
12:02Задержан владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили
12:01Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество по делу Саакашвили
12:01Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри
11:59Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили – премьер
11:50COVID-статистика Грузии – последние данные
11:41Каладзе и его главные конкуренты высказались на избирательных участках
11:27Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии