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Жена Беры Иванишвили ждет второго ребенка?
Жена Беры Иванишвили ждет второго ребенка?
Действительно ли одна из самых известных пар Грузии ждет в семье пополнения, разбираются журналисты 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T11:01+0400
2021-10-02T11:01+0400
2021-10-02T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Пару Беры Иванишвили и Нануки Гудавадзе подозревают в том, что они ждут второго ребенка.Журналисты Music Box пишут, что Нанука Гудавадзе предположительно беременна.Сомнения вызвало видео супругов с известными корейскими блогерами, где обе пары выбирают из предложенных вариантов "свое". Дело в том, что в ролике Нанука стоит в цветастой широкой, свободной одежде, скрывающей силуэт.Подогрело подозрения и то, что в последнее время Гудавадзе все чаще появляется на фото или видео именно в свободной одежде, скрывая фигуру.В данное время Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе вместе со своим сыном Берукой живут в Южной Корее. Точная причина переезда неизвестна, однако предполагается, что это связано с карьерой Беры.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, южная корея, бера иванишвили, грузинский шоу-бизнес
Жена Беры Иванишвили ждет второго ребенка?
Действительно ли одна из самых известных пар Грузии ждет в семье пополнения, разбираются журналисты
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Пару Беры Иванишвили и Нануки Гудавадзе подозревают в том, что они ждут второго ребенка.
Журналисты Music Box
пишут, что Нанука Гудавадзе предположительно беременна.
Сомнения вызвало видео супругов с известными корейскими блогерами, где обе пары выбирают из предложенных вариантов "свое". Дело в том, что в ролике Нанука стоит в цветастой широкой, свободной одежде, скрывающей силуэт.
Подогрело подозрения и то, что в последнее время Гудавадзе все чаще появляется на фото или видео именно в свободной одежде, скрывая фигуру.
В данное время Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе вместе со своим сыном Берукой живут в Южной Корее. Точная причина переезда неизвестна, однако предполагается, что это связано с карьерой Беры.
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