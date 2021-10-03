Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
https://sputnik-georgia.ru/20211003/akhmat---spartak-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260154290.html
"Ахмат" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Ахмат" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу
На минувшей неделе московский "Спартак" пошумел в Европе. "Красно-белые" сумели обыграть на выезде 3:2 итальянский "Наполи" в Лиге Европы УЕФА. Справедливости... 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T09:32+0400
2021-10-03T09:32+0400
спорт
новости
футбол
прогноз на футбольный матч
чемпионат россии по футболу
фк "спартак"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251358975_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_1a845e842b8ea2883bd2251dee098b04.jpg
Стоит отметить, что "Спартак" впервые в текущем сезоне сумел одержать две победы подряд. До матча с "Наполи" подопечные Руй Витории обыграли "Уфу" в РПЛ (2:0). Вопрос, который возникает сам собой – сможет ли столичный клуб продлить победную серию до трех матчей?"Ахмат" вместе с "Сочи" – единственные команды РПЛ, которые еще не играли вничью в текущем сезоне. У грозненцев в активе четыре победы, а в пассиве – пять поражений. В последнем туре подопечные Андрея Талалаева на выезде обыграли "Ростов" (2:1). Так что к домашнему матчу против "Спартака" "Ахмат" подходит в отличном расположении духа.Кстати, у обоих клубов есть серьезные кадровые проблемы. Хозяевам не смогут помочь Швец, Богосавац, Тодорович и лидер команды Бериша, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы плеча.Что касается "Спартака", то лазарет москвичей, в котором уже находятся Ларссон, Рассказов, Зобнин, пополнился Понсе. Аргентинский нападающий получил повреждение в матче против "Наполи".Если говорить о букмекерских прогнозах, то они отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 2,15 (против 3,5 у "Ахмата").И все же я предположу, что "Ахмат" у себя дома не проиграет. Матч в Неаполе получился для "Спартака" эмоциональным и энергозатратным. После таких игр достаточно непросто восстановиться и вновь стать на победные рельсы.Ставка: "Ахмат" не проиграет за 1,65.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251358975_0:0:2227:1671_1920x0_80_0_0_243d2cfd3a5ae4d8818e81e6659a20c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, футбол, прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу, фк "спартак"

"Ахмат" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:32 03.10.2021
354
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
На минувшей неделе московский "Спартак" пошумел в Европе. "Красно-белые" сумели обыграть на выезде 3:2 итальянский "Наполи" в Лиге Европы УЕФА. Справедливости ради надо отметить, что с 30 минуты российский клуб играл в большинстве. Но победа есть победа
Стоит отметить, что "Спартак" впервые в текущем сезоне сумел одержать две победы подряд. До матча с "Наполи" подопечные Руй Витории обыграли "Уфу" в РПЛ (2:0). Вопрос, который возникает сам собой – сможет ли столичный клуб продлить победную серию до трех матчей?
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Ахмат" – "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Ахмат – Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Ахмат" – "Спартак"
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov
/
Перейти в фотобанк
"Ахмат" вместе с "Сочи" – единственные команды РПЛ, которые еще не играли вничью в текущем сезоне. У грозненцев в активе четыре победы, а в пассиве – пять поражений. В последнем туре подопечные Андрея Талалаева на выезде обыграли "Ростов" (2:1). Так что к домашнему матчу против "Спартака" "Ахмат" подходит в отличном расположении духа.
Кстати, у обоих клубов есть серьезные кадровые проблемы. Хозяевам не смогут помочь Швец, Богосавац, Тодорович и лидер команды Бериша, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы плеча.
Что касается "Спартака", то лазарет москвичей, в котором уже находятся Ларссон, Рассказов, Зобнин, пополнился Понсе. Аргентинский нападающий получил повреждение в матче против "Наполи".
Если говорить о букмекерских прогнозах, то они отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 2,15 (против 3,5 у "Ахмата").
И все же я предположу, что "Ахмат" у себя дома не проиграет. Матч в Неаполе получился для "Спартака" эмоциональным и энергозатратным. После таких игр достаточно непросто восстановиться и вновь стать на победные рельсы.
Ставка: "Ахмат" не проиграет за 1,65.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Оппозиция готовится ко второму туру выборов
09:48Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили
09:26Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов
09:14Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась
08:48Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах
08:45"Грузинская мечта" набирает 47,66% голосов – подсчитано более 50% протоколов
08:19Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах
07:21"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК
07:14В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
01:51Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию
01:31"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов
ВчераЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
ВчераНовый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур
ВчераЯвка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Вчера"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси
ВчераВыборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео
ВчераОбнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
ВчераСпокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии
ВчераВойна экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?