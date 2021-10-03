https://sputnik-georgia.ru/20211003/akhmat---spartak-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260154290.html

"Ахмат" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Ахмат" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

На минувшей неделе московский "Спартак" пошумел в Европе. "Красно-белые" сумели обыграть на выезде 3:2 итальянский "Наполи" в Лиге Европы УЕФА. Справедливости... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T09:32+0400

2021-10-03T09:32+0400

2021-10-03T09:32+0400

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Стоит отметить, что "Спартак" впервые в текущем сезоне сумел одержать две победы подряд. До матча с "Наполи" подопечные Руй Витории обыграли "Уфу" в РПЛ (2:0). Вопрос, который возникает сам собой – сможет ли столичный клуб продлить победную серию до трех матчей?"Ахмат" вместе с "Сочи" – единственные команды РПЛ, которые еще не играли вничью в текущем сезоне. У грозненцев в активе четыре победы, а в пассиве – пять поражений. В последнем туре подопечные Андрея Талалаева на выезде обыграли "Ростов" (2:1). Так что к домашнему матчу против "Спартака" "Ахмат" подходит в отличном расположении духа.Кстати, у обоих клубов есть серьезные кадровые проблемы. Хозяевам не смогут помочь Швец, Богосавац, Тодорович и лидер команды Бериша, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы плеча.Что касается "Спартака", то лазарет москвичей, в котором уже находятся Ларссон, Рассказов, Зобнин, пополнился Понсе. Аргентинский нападающий получил повреждение в матче против "Наполи".Если говорить о букмекерских прогнозах, то они отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 2,15 (против 3,5 у "Ахмата").И все же я предположу, что "Ахмат" у себя дома не проиграет. Матч в Неаполе получился для "Спартака" эмоциональным и энергозатратным. После таких игр достаточно непросто восстановиться и вновь стать на победные рельсы.Ставка: "Ахмат" не проиграет за 1,65.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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