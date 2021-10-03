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Дождь, ветер и шторм на море - прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Дождь, ветер и шторм на море - прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Непогода в Грузии продержится еще три-четыре дня 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T18:46+0400
2021-10-03T18:46+0400
2021-10-03T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Сезон дождей" в Грузии продолжается - по прогнозам синоптиков с 3 по 7 октября ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, ожидается сильный ветер и туман.На море возможен двух-трехбалльный шторм. В горах на востоке Грузии пойдет снег.Синоптики предупреждают, что проливные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Дождь, ветер и шторм на море - прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Непогода в Грузии продержится еще три-четыре дня
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
"Сезон дождей" в Грузии продолжается - по прогнозам синоптиков с 3 по 7 октября ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
По данным агентства, ожидается сильный ветер и туман.
На море возможен двух-трехбалльный шторм. В горах на востоке Грузии пойдет снег.
Синоптики предупреждают, что проливные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.