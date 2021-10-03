https://sputnik-georgia.ru/20211003/dozhd-veter-i-shtorm-na-more---prognoz-pogody-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-260175085.html

Дождь, ветер и шторм на море - прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Дождь, ветер и шторм на море - прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Непогода в Грузии продержится еще три-четыре дня 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T18:46+0400

2021-10-03T18:46+0400

2021-10-03T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Сезон дождей" в Грузии продолжается - по прогнозам синоптиков с 3 по 7 октября ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, ожидается сильный ветер и туман.На море возможен двух-трехбалльный шторм. В горах на востоке Грузии пойдет снег.Синоптики предупреждают, что проливные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода