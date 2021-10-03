https://sputnik-georgia.ru/20211003/garibashvili-saakashvili-bolen-on-prosto-bolen-i-ego-nado-lechit-260178981.html

Гарибашвили: "Саакашвили болен, он просто болен и его надо лечить"

Гарибашвили: "Саакашвили болен, он просто болен и его надо лечить"

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Очень скоро станет известно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Грузию, пообещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. 03.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-03T23:07+0400

новости

грузия

премьер-министр грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Очень скоро станет известно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Грузию, пообещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Как заявил премьер в интервью ТВ "Имеди", об этом расскажет не он, а следственные органы.По словам Гарибашвили, никаких вопросов по поводу того, что Саакашвили должен предстать перед правосудием, не должно быть."После того как этого господина заключили в тюрьму, мы еще раз убедились в том, насколько опасен этот человек. Этот человек болен, он просто болен, и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек - постоянный источник дестабилизации.... Черт не дает покоя этому человеку, может, теперь в тюрьме отдохнет", - сказал Гарибашвили.Глава правительства поблагодарил Саакашвили, что он сам приехал в Грузию, и пообещал ему "максимальный комфорт в тюрьме".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, премьер-министр грузии, возвращение и арест саакашвили