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Гарибашвили: "Саакашвили болен, он просто болен и его надо лечить"
Гарибашвили: "Саакашвили болен, он просто болен и его надо лечить"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Очень скоро станет известно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Грузию, пообещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T22:00+0400
2021-10-03T23:07+0400
новости
грузия
премьер-министр грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Очень скоро станет известно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Грузию, пообещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Как заявил премьер в интервью ТВ "Имеди", об этом расскажет не он, а следственные органы.По словам Гарибашвили, никаких вопросов по поводу того, что Саакашвили должен предстать перед правосудием, не должно быть."После того как этого господина заключили в тюрьму, мы еще раз убедились в том, насколько опасен этот человек. Этот человек болен, он просто болен, и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек - постоянный источник дестабилизации.... Черт не дает покоя этому человеку, может, теперь в тюрьме отдохнет", - сказал Гарибашвили.Глава правительства поблагодарил Саакашвили, что он сам приехал в Грузию, и пообещал ему "максимальный комфорт в тюрьме".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, премьер-министр грузии, возвращение и арест саакашвили

Гарибашвили: "Саакашвили болен, он просто болен и его надо лечить"

22:00 03.10.2021 (обновлено: 23:07 03.10.2021)
909
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Government of Georgia
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Очень скоро станет известно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Грузию, пообещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как заявил премьер в интервью ТВ "Имеди", об этом расскажет не он, а следственные органы.
По словам Гарибашвили, никаких вопросов по поводу того, что Саакашвили должен предстать перед правосудием, не должно быть.
"После того как этого господина заключили в тюрьму, мы еще раз убедились в том, насколько опасен этот человек. Этот человек болен, он просто болен, и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек - постоянный источник дестабилизации.... Черт не дает покоя этому человеку, может, теперь в тюрьме отдохнет", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства поблагодарил Саакашвили, что он сам приехал в Грузию, и пообещал ему "максимальный комфорт в тюрьме".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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