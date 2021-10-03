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Грузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержания
Грузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержания
Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе навестила Саакашвили в тюрьме с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:21+0400
2021-10-03T19:24+0400
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новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Полицейские, участвующие в задержании экс-президента Грузии Михаила Саакавшили, сделали с ним селфи, заявила член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму.Херхеулидзе навестила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов в органы местного самоуправления, так как у бывшего-президента нет в камере даже телевизора, чтобы узнавать новости.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? &gt;&gt;В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Грузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержания

19:21 03.10.2021 (обновлено: 19:24 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Въезд на территорию места лишения свободы. Охрана и полиция
Руставская тюрьма. Въезд на территорию места лишения свободы. Охрана и полиция - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе навестила Саакашвили в тюрьме с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Полицейские, участвующие в задержании экс-президента Грузии Михаила Саакавшили, сделали с ним селфи, заявила член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму.
Херхеулидзе навестила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов в органы местного самоуправления, так как у бывшего-президента нет в камере даже телевизора, чтобы узнавать новости.
"Саакашвили рассказал, что к нему грубо не отнеслись во время задержания. Они вели себя очень хорошо. Он положительно относится к администрации, потому что они не проявили грубость. Он сказал, что все, кто пришел его задержать, каждый полицейский по одному сделали с ним селфи", - сказала Херхеулидзе журналистам.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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