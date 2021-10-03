https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskie-politseyskie-delali-selfi-s-saakashvili-vo-vremya-zaderzhaniya-260175901.html

Грузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержания

Грузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержания

Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе навестила Саакашвили в тюрьме с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T19:21+0400

2021-10-03T19:21+0400

2021-10-03T19:24+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Полицейские, участвующие в задержании экс-президента Грузии Михаила Саакавшили, сделали с ним селфи, заявила член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму.Херхеулидзе навестила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, с целью рассказать ему о результатах прошедших выборов в органы местного самоуправления, так как у бывшего-президента нет в камере даже телевизора, чтобы узнавать новости.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили