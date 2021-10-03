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Какой сегодня церковный праздник: 3 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 3 октября 2021
По православному церковному календарю 3 октября отмечают день памяти святых Евстафия, Феопистии, Агапия, Феописта, Михаила и других 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T01:00+0400
2021-10-03T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 3 октября поминают Евстафия Плакиду, жену его Феопистию, а также сыновей Агапия и Феописта, пострадавших за веру при императоре Адриане (117-138).До крещения Евстафия звали Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите (79-81) и Траяне (98-117). Плакида был милосердным человеком, помогал бедствующим и страждущим.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Как-то став свидетелем чуда на охоте, он уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая жизнь полководца была полна испытаний. Разорившись, потеряв жену и детей в странствиях, он стал простым крестьянином. Пятнадцать лет он прожил, изливая свое горе в молитвах, храня мужество и смирение.Тем временем Траян начал войну и вспомнив своего военачальника, призвал его в Рим. Евстафий, милость Божья к которому была безгранична, во время дальнего похода в двух своих солдатах узнал потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, похищенную много лет назад.Когда война завершилась победой, Евстафий с почестями и славой вернулся в Рим. Император Адриан (117-138), преемник Траяна, решил это важное событие отпраздновать торжественным жертвоприношением, но полководец, исповедовав себя христианином, отказался поклониться языческим богам.Адриан, разгневавшись, велел предать мученической смерти полководца и всю его семью. Произошло это примерно в 118 году.Михаил ЧерниговскийПо церковному календарю 3 октября поминают благоверного князя Михаила Черниговского, пострадавшего за веру.Будущий святой великокняжеский престол Киева занял в тяжелое время. Монголы подступили к городу осенью 1240 года. Князь Михаил для отпора общему врагу пытался поднять Венгрию, Германию и Польшу, но время для объединенного отпора было упущено.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Киев под натиском Батыя пал. Ханские послы прибыли на Русь, чтобы обложить ее данью. Особое разрешение хана (ярлык) требовалось получить и на княжение. Князь зная, что идет на верную смерть, отправился в Орду.Шаманы потребовали от русского князя, прежде чем предстать перед Батыем, поклониться солнцу. За отказ благоверного Михаил жестоко избили, а затем отрубили ему голову. Произошло это в 1245 году.ИмениныПо церковному календарю 3 октября именины отмечают Татьяна, Александр, Иван, Илларион, Михаил, Олег и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 3 октября 2021

01:00 03.10.2021
465
© photo: Sputnik / StringerПравославные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По православному церковному календарю 3 октября отмечают день памяти святых Евстафия, Феопистии, Агапия, Феописта, Михаила и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 3 октября поминают Евстафия Плакиду, жену его Феопистию, а также сыновей Агапия и Феописта, пострадавших за веру при императоре Адриане (117-138).
До крещения Евстафия звали Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите (79-81) и Траяне (98-117). Плакида был милосердным человеком, помогал бедствующим и страждущим.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Как-то став свидетелем чуда на охоте, он уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая жизнь полководца была полна испытаний. Разорившись, потеряв жену и детей в странствиях, он стал простым крестьянином. Пятнадцать лет он прожил, изливая свое горе в молитвах, храня мужество и смирение.
Тем временем Траян начал войну и вспомнив своего военачальника, призвал его в Рим. Евстафий, милость Божья к которому была безгранична, во время дальнего похода в двух своих солдатах узнал потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, похищенную много лет назад.
© Sputnik / STRINGER Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
© Sputnik / STRINGER
Когда война завершилась победой, Евстафий с почестями и славой вернулся в Рим. Император Адриан (117-138), преемник Траяна, решил это важное событие отпраздновать торжественным жертвоприношением, но полководец, исповедовав себя христианином, отказался поклониться языческим богам.
Адриан, разгневавшись, велел предать мученической смерти полководца и всю его семью. Произошло это примерно в 118 году.

Михаил Черниговский

По церковному календарю 3 октября поминают благоверного князя Михаила Черниговского, пострадавшего за веру.
Будущий святой великокняжеский престол Киева занял в тяжелое время. Монголы подступили к городу осенью 1240 года. Князь Михаил для отпора общему врагу пытался поднять Венгрию, Германию и Польшу, но время для объединенного отпора было упущено.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Киев под натиском Батыя пал. Ханские послы прибыли на Русь, чтобы обложить ее данью. Особое разрешение хана (ярлык) требовалось получить и на княжение. Князь зная, что идет на верную смерть, отправился в Орду.
Шаманы потребовали от русского князя, прежде чем предстать перед Батыем, поклониться солнцу. За отказ благоверного Михаил жестоко избили, а затем отрубили ему голову. Произошло это в 1245 году.

Именины

По церковному календарю 3 октября именины отмечают Татьяна, Александр, Иван, Илларион, Михаил, Олег и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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