https://sputnik-georgia.ru/20211003/otbudet-srok-i-pust-edet-kuda-khochet---premer-ministr-gruzii-o-saakashvili-260179612.html

Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили

Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили

Грузинские власти не согласятся ни на освобождение экс-президента из заключения, ни на его экстрадицию на Украину, заявил Ираклий Гарибашвили 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T22:35+0400

2021-10-03T22:35+0400

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новости

грузия

премьер-министр грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Саакашвили понесет заслуженное наказание за все совершенные им преступления и отбудет положенный срок здесь, в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью ТВ "Имеди".Экс-президент Грузии - гражданин Украины Михаил Саакашвили, нелегально вернувшийся на родину, был арестован 1 октября и определен в тюрьму. Он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам, и еще несколько дел, по которым он обвиняется, в судопроизводстве. "Саакашвили требует вернуть его на Украину?.. Отбудет срок и может отправляться в любую страну. Говорю со всей ответственностью: Саакашвили будет отбывать наказание в полном объеме. Кто бы на планете ни требовал его освобождения, никто из нас на это не согласится", - заявил Гарибашвили.Он еще раз подтвердил, что об экстрадиции Саакашвили на Украину не может быть речи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, премьер-министр грузии, возвращение и арест саакашвили