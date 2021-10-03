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Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Грузинские власти не согласятся ни на освобождение экс-президента из заключения, ни на его экстрадицию на Украину, заявил Ираклий Гарибашвили 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T22:35+0400
2021-10-03T22:42+0400
новости
грузия
премьер-министр грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Саакашвили понесет заслуженное наказание за все совершенные им преступления и отбудет положенный срок здесь, в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью ТВ "Имеди".Экс-президент Грузии - гражданин Украины Михаил Саакашвили, нелегально вернувшийся на родину, был арестован 1 октября и определен в тюрьму. Он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам, и еще несколько дел, по которым он обвиняется, в судопроизводстве. "Саакашвили требует вернуть его на Украину?.. Отбудет срок и может отправляться в любую страну. Говорю со всей ответственностью: Саакашвили будет отбывать наказание в полном объеме. Кто бы на планете ни требовал его освобождения, никто из нас на это не согласится", - заявил Гарибашвили.Он еще раз подтвердил, что об экстрадиции Саакашвили на Украину не может быть речи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, премьер-министр грузии, возвращение и арест саакашвили

Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили

22:35 03.10.2021 (обновлено: 22:42 03.10.2021)
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© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Government of Georgia
Грузинские власти не согласятся ни на освобождение экс-президента из заключения, ни на его экстрадицию на Украину, заявил Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Саакашвили понесет заслуженное наказание за все совершенные им преступления и отбудет положенный срок здесь, в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью ТВ "Имеди".
Экс-президент Грузии - гражданин Украины Михаил Саакашвили, нелегально вернувшийся на родину, был арестован 1 октября и определен в тюрьму. Он заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам, и еще несколько дел, по которым он обвиняется, в судопроизводстве.
"Саакашвили требует вернуть его на Украину?.. Отбудет срок и может отправляться в любую страну. Говорю со всей ответственностью: Саакашвили будет отбывать наказание в полном объеме. Кто бы на планете ни требовал его освобождения, никто из нас на это не согласится", - заявил Гарибашвили.
Он еще раз подтвердил, что об экстрадиции Саакашвили на Украину не может быть речи.
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