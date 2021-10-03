https://sputnik-georgia.ru/20211003/pochemu-prokuratura-gruzii-ne-speshit-predyavlyat-obvinenie-saakashvili-260170404.html

Почему прокуратура Грузии не спешит предъявлять обвинение Саакашвили

Почему прокуратура Грузии не спешит предъявлять обвинение Саакашвили

Вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине, заявили в прокуратуре 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T15:19+0400

2021-10-03T15:19+0400

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грузия

генеральная прокуратура грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение за незаконное пересечение грузинской границы, а в тюрьме он отбывает наказание по заочно приговоренному сроку в шесть лет, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября.По информации прокуратуры, ведомство не ограничено во времени и следствие установит все другие обстоятельства по делу экс-президента.Что касается нового следствия, оно ведется в интенсивном режиме, и когда будет предъявлено обвинение пока не известно.На родине Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии.Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и продолжает в заключении голодовку, так как считает себя политическим заключенным и не согласен с предъявленными ему обвинениями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии, возвращение и арест саакашвили