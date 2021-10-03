Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-lidiruet-na-vyborakh---podschitano-9994-uchastkov-260168738.html
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков
Тройка лидеров на местных выборах определилась практически окончательно – "Грузинская мечта", ЕДН и "Для Грузии" 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T14:32+0400
2021-10-03T15:10+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
цик грузии
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120880_0:110:1280:831_1920x0_80_0_0_c6cb02c297e899db9e8d4bfd77be6464.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%, сообщает ЦИК Грузии после подсчета голосов на 99,92% избирательных участках.Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120880_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_97a4ec360f1ec4d271da3e1a8cbd7d67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков

14:32 03.10.2021 (обновлено: 15:10 03.10.2021)
1122
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Тройка лидеров на местных выборах определилась практически окончательно – "Грузинская мечта", ЕДН и "Для Грузии"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%, сообщает ЦИК Грузии после подсчета голосов на 99,92% избирательных участках.

Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.

Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.

Вопрос референдума

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
501001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:46"Грузинская мечта" довольна оценкой выборов международными наблюдателями
15:19Почему прокуратура Грузии не спешит предъявлять обвинение Саакашвили
15:13Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК
15:05Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ
14:58Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном
14:32Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков
14:31Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно?
14:22В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
14:19Акции в Тбилиси не будет – у ЕНД другие планы
14:04Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные
13:48Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"
13:33Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
13:18"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский
13:18День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
12:53ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
12:46Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов
12:38Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней
12:31Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
12:17Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции
11:36Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ