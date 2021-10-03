Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков
14:32 03.10.2021 (обновлено: 15:10 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Тройка лидеров на местных выборах определилась практически окончательно – "Грузинская мечта", ЕДН и "Для Грузии"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%, сообщает ЦИК Грузии после подсчета голосов на 99,92% избирательных участках.
Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.
Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.
Вопрос референдума
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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