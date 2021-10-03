https://sputnik-georgia.ru/20211003/pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-lidiruet-na-vyborakh---podschitano-9994-uchastkov-260168738.html

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах – подсчитано 99,92% участков

Тройка лидеров на местных выборах определилась практически окончательно – "Грузинская мечта", ЕДН и "Для Грузии" 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%, сообщает ЦИК Грузии после подсчета голосов на 99,92% избирательных участках.Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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