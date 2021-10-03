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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/premer-blagodarit-naselenie-gruzii-za--doverie-i-podderzhku-260173365.html
Премьер благодарит население Грузии за доверие и поддержку
Премьер благодарит население Грузии за доверие и поддержку
Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах, где должен состояться второй тур, победят кандидаты от "Грузинской мечты" 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:56+0400
2021-10-03T17:56+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
премьер-министр грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии еще раз поблагодарил население за поддержку и оказанное правящей партии доверие.Как заявил Ираклий Гарибашвили, получить такое доверие избирателей - "большая честь и ответственность"."Грузинская мечта" набрала 47% голосов и еще раз получила доверие избирателей и мандат управления, за что я благодарю наше население, наших избирателей. Это большая честь и ответственность. "Национальное движение", деструктивная сила, потерпела поражение уже в восьмой раз... Они не смогли достичь своей цели и спровоцировать политический кризис", - сказал Гарибашвили.Он выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах из 64, где назначен второй тур выборов, победу одержат кандидаты "Грузинской мечты".Премьер-министр поздравил население и с тем, что международные наблюдатели однозначно положительно оценили состоявшиеся выборы.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%.Самая крупная оппозиционная партия "Единое Нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, премьер-министр грузии

Премьер благодарит население Грузии за доверие и поддержку

17:56 03.10.2021
135
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Government of Georgia
Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах, где должен состояться второй тур, победят кандидаты от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии еще раз поблагодарил население за поддержку и оказанное правящей партии доверие.
Как заявил Ираклий Гарибашвили, получить такое доверие избирателей - "большая честь и ответственность".
"Грузинская мечта" набрала 47% голосов и еще раз получила доверие избирателей и мандат управления, за что я благодарю наше население, наших избирателей. Это большая честь и ответственность. "Национальное движение", деструктивная сила, потерпела поражение уже в восьмой раз... Они не смогли достичь своей цели и спровоцировать политический кризис", - сказал Гарибашвили.
Он выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах из 64, где назначен второй тур выборов, победу одержат кандидаты "Грузинской мечты".
Премьер-министр поздравил население и с тем, что международные наблюдатели однозначно положительно оценили состоявшиеся выборы.
По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%.

Самая крупная оппозиционная партия "Единое Нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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