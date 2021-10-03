https://sputnik-georgia.ru/20211003/premer-blagodarit-naselenie-gruzii-za--doverie-i-podderzhku-260173365.html

Премьер благодарит население Грузии за доверие и поддержку

Премьер благодарит население Грузии за доверие и поддержку

Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах, где должен состояться второй тур, победят кандидаты от "Грузинской мечты" 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:56+0400

2021-10-03T17:56+0400

2021-10-03T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии еще раз поблагодарил население за поддержку и оказанное правящей партии доверие.Как заявил Ираклий Гарибашвили, получить такое доверие избирателей - "большая честь и ответственность"."Грузинская мечта" набрала 47% голосов и еще раз получила доверие избирателей и мандат управления, за что я благодарю наше население, наших избирателей. Это большая честь и ответственность. "Национальное движение", деструктивная сила, потерпела поражение уже в восьмой раз... Они не смогли достичь своей цели и спровоцировать политический кризис", - сказал Гарибашвили.Он выразил уверенность, что и в тех 20 муниципалитетах из 64, где назначен второй тур выборов, победу одержат кандидаты "Грузинской мечты".Премьер-министр поздравил население и с тем, что международные наблюдатели однозначно положительно оценили состоявшиеся выборы.По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65%.Самая крупная оппозиционная партия "Единое Нацдвижение" набирает 30,7%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,79% голосов. Далее следует партия "Лело для Грузии" – 2,71%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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