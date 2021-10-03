https://sputnik-georgia.ru/20211003/samolet-s-romantichnym-bannerom-razbilsya-v-kanade-260176336.html

Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде

Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде

Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T19:42+0400

2021-10-03T19:42+0400

2021-10-03T19:42+0400

происшествия

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канада

авиакатастрофа

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.Несколько часов назад потерпел крушение самолет, летевший из Милана на Сардинию, пилот и пять пассажиров погибли

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, канада, авиакатастрофа