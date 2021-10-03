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Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде
Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:42+0400
2021-10-03T19:42+0400
происшествия
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авиакатастрофа
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.Несколько часов назад потерпел крушение самолет, летевший из Милана на Сардинию, пилот и пять пассажиров погибли
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происшествия, новости, в мире, канада, авиакатастрофа

Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде

19:42 03.10.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЛегкий самолет Cessna-172
Легкий самолет Cessna-172 - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля.
"К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.
Несколько часов назад потерпел крушение самолет, летевший из Милана на Сардинию, пилот и пять пассажиров погибли
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