https://sputnik-georgia.ru/20211003/samolet-s-romantichnym-bannerom-razbilsya-v-kanade-260176336.html
Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде
Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:42+0400
2021-10-03T19:42+0400
2021-10-03T19:42+0400
происшествия
новости
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канада
авиакатастрофа
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.Несколько часов назад потерпел крушение самолет, летевший из Милана на Сардинию, пилот и пять пассажиров погибли
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MIA „Rosiya Segodnya“
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, канада, авиакатастрофа
Самолет с романтичным баннером разбился в Канаде
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Небольшой самолет потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.
Самолет типа Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля.
"К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.
Несколько часов назад потерпел крушение самолет, летевший из Милана на Сардинию, пилот и пять пассажиров погибли