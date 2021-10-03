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Самолет упал на здание в Италии
Самолет упал на здание в Италии
На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:40+0400
2021-10-03T17:40+0400
2021-10-03T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи, передает РИА Новости.Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.Авиакатастрофа на Аляске: чешский миллиардер разбился при крушении вертолета >>На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.
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происшествия, новости, в мире, италия
Самолет упал на здание в Италии
17:40 03.10.2021 (обновлено: 17:42 03.10.2021)
На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи, передает РИА Новости
.
Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.
На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.
На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.