https://sputnik-georgia.ru/20211003/samolet-upal-na-zdanie-v-italii-260173002.html

Самолет упал на здание в Италии

Самолет упал на здание в Италии

На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:40+0400

2021-10-03T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи, передает РИА Новости.Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.Авиакатастрофа на Аляске: чешский миллиардер разбился при крушении вертолета >>На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, италия