https://sputnik-georgia.ru/20211003/tornike-shengeliya-stal-mvp-v-matche-edinoy-ligi-vtb-260178150.html

Торнике Шенгелия стал MVP в матче Единой Лиги ВТБ

Торнике Шенгелия стал MVP в матче Единой Лиги ВТБ

За 23 минуты матча грузинский баскетболист набрал 17 очков, совершил семь подборов, отдал шесть результативных передач и сделал три перехвата 03.10.2021, Sputnik Грузия

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баскетбол

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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия получил титул MVP (самый ценный игрок) в матче Единой Лиги ВТБ, в котором "армейцы" обыграли на выезде "Нижний Новгород" 92:72 (25:18, 15:18, 25:20, 27:16).Шенгелия вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 23 с половиной минуты. За это время грузинский баскетболист набрал 17 очков, совершил семь подборов, отдал шесть результативных передач и сделал три перехвата. КПД Шенгелия составил 23.В плане результативности Шенгелия уступил только своему партнеру по команде – Габриэлю Лундбергу, у которого 19 очков в активе.В стартовавшей недавно Единой Лиге ВТБ ЦСКА выиграл все три матча и единолично возглавляет турнирную таблицу.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя за испанский клуб шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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