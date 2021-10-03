https://sputnik-georgia.ru/20211003/veteran-afganets-o-situatsii-s-tadzhikistanom-dushanbe-ne-spravitsya-v-odinochku-260172389.html
Ветеран-афганец о ситуации с Таджикистаном: Душанбе не справится в одиночку
Ветеран-афганец о ситуации с Таджикистаном: Душанбе не справится в одиночку
У талибов* нет намерения совершать внешнюю агрессию, поэтому вооруженного противостояния между Кабулом и Таджикистаном не стоит ждать. Такое мнение в интервью... 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:18+0400
2021-10-03T17:18+0400
2021-10-03T17:27+0400
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Вячеслав Некрасов — спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана. По его мнению, противостояние маловероятно. Вооруженные столкновения никому не выгодны. Все хотят мира, говорит Некрасов. В то же время ситуация на границе Таджикистана и Афганистана остается острой, и необходимо снизить напряженность. Сможет ли кто-то, кроме России, повлиять на Таджикистан, например Узбекистан? Сдержат ли талибы* свои обещания, чтобы на Афганистан не "опустилась плита мракобесия", как в 90-е? И почему России и ее соседям нужно быть начеку после заявлений американцев о желании использовать российские базы в странах Центральной Азии? Смотрите в видео, что сказал эксперт. * "Талибан"* — запрещенная в России террористическая группировка.
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видео, мультимедиа, афганистан, война в афганистане, экспертное мнение, видео
Ветеран-афганец о ситуации с Таджикистаном: Душанбе не справится в одиночку
17:18 03.10.2021 (обновлено: 17:27 03.10.2021)
У талибов* нет намерения совершать внешнюю агрессию, поэтому вооруженного противостояния между Кабулом и Таджикистаном не стоит ждать. Такое мнение в интервью Sputnik высказал Вячеслав Некрасов
Вячеслав Некрасов — спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана. По его мнению, противостояние маловероятно. Вооруженные столкновения никому не выгодны. Все хотят мира, говорит Некрасов. В то же время ситуация на границе Таджикистана и Афганистана остается острой, и необходимо снизить напряженность.
Сможет ли кто-то, кроме России, повлиять на Таджикистан, например Узбекистан? Сдержат ли талибы* свои обещания, чтобы на Афганистан не "опустилась плита мракобесия", как в 90-е? И почему России и ее соседям нужно быть начеку после заявлений американцев о желании использовать российские базы в странах Центральной Азии? Смотрите в видео, что сказал эксперт.
* "Талибан"* — запрещенная в России террористическая группировка.