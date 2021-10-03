https://sputnik-georgia.ru/20211003/veteran-afganets-o-situatsii-s-tadzhikistanom-dushanbe-ne-spravitsya-v-odinochku-260172389.html

Ветеран-афганец о ситуации с Таджикистаном: Душанбе не справится в одиночку

Ветеран-афганец о ситуации с Таджикистаном: Душанбе не справится в одиночку

У талибов* нет намерения совершать внешнюю агрессию, поэтому вооруженного противостояния между Кабулом и Таджикистаном не стоит ждать. Такое мнение в интервью... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:18+0400

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Вячеслав Некрасов — спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана. По его мнению, противостояние маловероятно. Вооруженные столкновения никому не выгодны. Все хотят мира, говорит Некрасов. В то же время ситуация на границе Таджикистана и Афганистана остается острой, и необходимо снизить напряженность. Сможет ли кто-то, кроме России, повлиять на Таджикистан, например Узбекистан? Сдержат ли талибы* свои обещания, чтобы на Афганистан не "опустилась плита мракобесия", как в 90-е? И почему России и ее соседям нужно быть начеку после заявлений американцев о желании использовать российские базы в странах Центральной Азии? Смотрите в видео, что сказал эксперт. * "Талибан"* — запрещенная в России террористическая группировка.

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