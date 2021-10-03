https://sputnik-georgia.ru/20211003/vpervye-v-istorii-v-katare-vybrali-parlament-260178818.html

Впервые в истории: в Катаре выбрали парламент

Впервые в истории: в Катаре выбрали парламент

Ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, все 30 мест в парламенте заняли мужчины 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T21:47+0400

2021-10-03T21:47+0400

2021-10-03T21:47+0400

политика

новости

в мире

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23622/59/236225901_0:29:3385:1933_1920x0_80_0_0_f2190e42224d2f0ae5d0c7e970b840fd.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Катарцы впервые в истории страны избрали депутатов в Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, 30 мест в парламенте заняли мужчины, сообщает РИА Новости.Выборы состоялись во исполнение указа эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который после отсрочек в прошлом году все-таки принял решение провести голосование для избрания 30 из 45 депутатов.В Катаре отмечают, что проведение выборов стало новой главой в истории страны, потому что в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать.Катар начинает разработку крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного газа >>Согласно конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира.Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением. Право проголосовать получили несудимые коренные жители старше 18 лет.

катар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, в мире, катар