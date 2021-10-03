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Впервые в истории: в Катаре выбрали парламент
Впервые в истории: в Катаре выбрали парламент
Ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, все 30 мест в парламенте заняли мужчины 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T21:47+0400
2021-10-03T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Катарцы впервые в истории страны избрали депутатов в Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, 30 мест в парламенте заняли мужчины, сообщает РИА Новости.Выборы состоялись во исполнение указа эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который после отсрочек в прошлом году все-таки принял решение провести голосование для избрания 30 из 45 депутатов.В Катаре отмечают, что проведение выборов стало новой главой в истории страны, потому что в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать.Катар начинает разработку крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного газа &gt;&gt;Согласно конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира.Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением. Право проголосовать получили несудимые коренные жители старше 18 лет.
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политика, новости, в мире, катар

Впервые в истории: в Катаре выбрали парламент

21:47 03.10.2021
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© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, все 30 мест в парламенте заняли мужчины
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Катарцы впервые в истории страны избрали депутатов в Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, 30 мест в парламенте заняли мужчины, сообщает РИА Новости.
Выборы состоялись во исполнение указа эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который после отсрочек в прошлом году все-таки принял решение провести голосование для избрания 30 из 45 депутатов.
В Катаре отмечают, что проведение выборов стало новой главой в истории страны, потому что в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать.
Катар начинает разработку крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного газа >>
Согласно конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира.
Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением. Право проголосовать получили несудимые коренные жители старше 18 лет.
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