https://sputnik-georgia.ru/20211004/aktsiya-natsdvizheniya-v-podderzhku-saakashvili-u-rustavskoy-tyurmy---video-260206106.html

Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео

Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео

По инициативе оппозиционной партии "Единое нацдвижение" у Руставской тюрьмы в понедельник прошла крупная акция протеста, участники которой требовали освободить... 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T16:23+0400

2021-10-04T16:23+0400

2021-10-04T16:33+0400

местные выборы в грузии 2021

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михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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Третий президент Грузии, нелегально прибывший в страну на прошлой неделе, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить в происходящем власти страны.

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