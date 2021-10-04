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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
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Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео
Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео
По инициативе оппозиционной партии "Единое нацдвижение" у Руставской тюрьмы в понедельник прошла крупная акция протеста, участники которой требовали освободить... 04.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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возвращение и арест саакашвили
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Третий президент Грузии, нелегально прибывший в страну на прошлой неделе, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить в происходящем власти страны.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, видео

Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео

16:23 04.10.2021 (обновлено: 16:33 04.10.2021)
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© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По инициативе оппозиционной партии "Единое нацдвижение" у Руставской тюрьмы в понедельник прошла крупная акция протеста, участники которой требовали освободить Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в страну на прошлой неделе, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
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В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить в происходящем власти страны.
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