https://sputnik-georgia.ru/20211004/dinamo-batumi-uvelichilo-svoy-otryv-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-260186477.html

"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу

"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу

Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей 04.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Динамовцы Батуми увеличили свой отрыв до семи очков от ближайшего преследователя в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу.В XXVIII туре черноморский клуб на своем поле принимал "Торпедо" Кутаиси и одержал убедительную победу со счетом 3:1.Первый тайм противостояния завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей. На 61 минуте "Динамо" вывел вперед Гиули Манджгаладзе, а в уже компенсированное арбитром время, окончательный счет в матче установил Георгий Зария.После отчетного тура в активе "Динамо" Батуми 60 очков и динамовцев Тбилиси, которые располагаются на втором месте, клуб опережает на семь пунктов.Что касается столичного клуба, то "Динамо" Тбилиси потеряло очки в Цхалтубо, сыграв вничью 2:2 с дебютантом Национальной лиги – "Самгурали".Результаты XXVIII тура чемпионата Грузии по футболу:Следующий, XXIX тур Национальной лиги состоится 16 октября после того, как завершится пауза на отборочные матчи ЧМ-2022 для национальных сборных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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