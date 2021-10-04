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"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу
"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу
Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T10:23+0400
2021-10-04T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Динамовцы Батуми увеличили свой отрыв до семи очков от ближайшего преследователя в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу.В XXVIII туре черноморский клуб на своем поле принимал "Торпедо" Кутаиси и одержал убедительную победу со счетом 3:1.Первый тайм противостояния завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей. На 61 минуте "Динамо" вывел вперед Гиули Манджгаладзе, а в уже компенсированное арбитром время, окончательный счет в матче установил Георгий Зария.После отчетного тура в активе "Динамо" Батуми 60 очков и динамовцев Тбилиси, которые располагаются на втором месте, клуб опережает на семь пунктов.Что касается столичного клуба, то "Динамо" Тбилиси потеряло очки в Цхалтубо, сыграв вничью 2:2 с дебютантом Национальной лиги – "Самгурали".Результаты XXVIII тура чемпионата Грузии по футболу:Следующий, XXIX тур Национальной лиги состоится 16 октября после того, как завершится пауза на отборочные матчи ЧМ-2022 для национальных сборных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, футбол, фк "динамо" батуми, клуб "динамо" батуми
"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу
10:23 04.10.2021 (обновлено: 10:25 04.10.2021)
Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Динамовцы Батуми увеличили свой отрыв до семи очков от ближайшего преследователя в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу.
В XXVIII туре черноморский клуб на своем поле принимал "Торпедо" Кутаиси и одержал убедительную победу со счетом 3:1.
Первый тайм противостояния завершился вничью 1:1, а после перерыва подопечные Гии Гегучадзе дважды поразили ворота гостей. На 61 минуте "Динамо" вывел вперед Гиули Манджгаладзе, а в уже компенсированное арбитром время, окончательный счет в матче установил Георгий Зария.
После отчетного тура в активе "Динамо" Батуми 60 очков и динамовцев Тбилиси, которые располагаются на втором месте, клуб опережает на семь пунктов.
Что касается столичного клуба, то "Динамо" Тбилиси потеряло очки в Цхалтубо, сыграв вничью 2:2 с дебютантом Национальной лиги – "Самгурали".
Результаты XXVIII тура чемпионата Грузии по футболу:
"Динамо" (Батуми) – "Торпедо" (Кутаиси) 3:1
"Самгурали" (Цхалтубо) – "Динамо" (Тбилиси) 2:2
"Локомотив" (Тбилиси) – "Сабуртало" (Тбилиси) 3:2
"Шукура" (Кобулети) – "Дила" (Гори) 4:0
"Самтредиа" - "Телави" 0:2.
Следующий, XXIX тур Национальной лиги состоится 16 октября после того, как завершится пауза на отборочные матчи ЧМ-2022 для национальных сборных.
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