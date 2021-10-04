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"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков

"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования со 100% участков 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T15:37+0400

2021-10-04T15:37+0400

2021-10-04T16:14+0400

выборы

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победила на местных выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, обнародованные в понедельник после подсчета голосов на 100% участков.У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов. Выборы в местные органы власти состоялись в субботу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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