Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211004/gruzinskaya-mechta-pobedila-na-vyborakh-s-4669---dannye-tsik-so-100-uchastkov-260202916.html
"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков
"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков
Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования со 100% участков 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:37+0400
2021-10-04T16:14+0400
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260148771_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_812729715b3e20b6a15f043329a30ca6.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победила на местных выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, обнародованные в понедельник после подсчета голосов на 100% участков.У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов. Выборы в местные органы власти состоялись в субботу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260148771_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a686f3b373026f52b76bde9af7d68168.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы

"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков

15:37 04.10.2021 (обновлено: 16:14 04.10.2021)
396
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования со 100% участков
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победила на местных выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, обнародованные в понедельник после подсчета голосов на 100% участков.
У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов.
Выборы в местные органы власти состоялись в субботу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
240000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39Парламент Грузии готовится лишить Мелия депутатских полномочий
16:23Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео
16:22Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
16:13"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
16:03Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
16:02Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов
15:59Суд арестовал владельца тбилисской квартиры, в которой укрывался Саакашвили
15:37"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков
15:27Иванишвили попал в "Досье Пандоры"
15:18Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии
15:11Акция у тюрьмы: сторонники Саакашвили требуют его свободы
15:07"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию
15:02За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном
14:58Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре
14:42Защитник "Динамо" Тбилиси вызван в сборную Грузии по футболу
14:27Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО
14:25Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ
14:11Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса
13:55Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
13:51Саакашвили экстрадируют на Украину? Позиция грузинских властей