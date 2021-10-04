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Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Борец вольного стиля из Грузии мог завоевать титул чемпиона мира в четвертый раз подряд 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T09:36+0400
2021-10-04T09:36+0400
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грузия
гено петриашвили
борьба
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал серебро на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Осло.В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Петриашвили уступил Амиру Заре из Ирана со счетом 2:9.Петриашвили первым набрал два очка, но затем преимуществом полностью завладел Заре, выигравший девять очков подряд.Поражение Петриашвили обидно тем, что грузинский борец мог завоевать титул чемпиона мира в четвертый раз подряд.Сборная Грузии могла завоевать еще одну медаль в Осло, но Авто Кенчадзе (-74 кг) в схватке за третье место уступил Тимуру Бижоеву из России со счетом 6:8. При этом стоит отметить, что Кенчадзе выигрывал 6:1, но не сумел сохранить своего внушительного преимущества.4 октября сразу два грузинских борца вольного стиля могут подняться на пьедестал почета. Ника Кенчадзе (-79 кг) в поединке за третье место встретится с победителем репешажа, а Ираклий Мцитури (-92 кг) в репешаже поборется с украинцем Андреем Власовым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, борьба

Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира

09:36 04.10.2021
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© REUTERS / LEAH MILLISБорец Гено Петриашвили на Олимпиаде в Токио
Борец Гено Петриашвили на Олимпиаде в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
Борец вольного стиля из Грузии мог завоевать титул чемпиона мира в четвертый раз подряд
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал серебро на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Осло.
В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Петриашвили уступил Амиру Заре из Ирана со счетом 2:9.
Петриашвили первым набрал два очка, но затем преимуществом полностью завладел Заре, выигравший девять очков подряд.
Поражение Петриашвили обидно тем, что грузинский борец мог завоевать титул чемпиона мира в четвертый раз подряд.
Сборная Грузии могла завоевать еще одну медаль в Осло, но Авто Кенчадзе (-74 кг) в схватке за третье место уступил Тимуру Бижоеву из России со счетом 6:8. При этом стоит отметить, что Кенчадзе выигрывал 6:1, но не сумел сохранить своего внушительного преимущества.
4 октября сразу два грузинских борца вольного стиля могут подняться на пьедестал почета. Ника Кенчадзе (-79 кг) в поединке за третье место встретится с победителем репешажа, а Ираклий Мцитури (-92 кг) в репешаже поборется с украинцем Андреем Власовым.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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