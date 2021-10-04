Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211004/idet-podgotovka-k-vstreche-pashinyana-i-putina-260221566.html
Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся. 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T22:53+0400
2021-10-04T23:34+0400
политика
россия
владимир путин
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252249101_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_5768c8e1bec7dd0984b01d93daf3f149.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Армянская сторона подтверждает факт предстоящей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян."В скором времени состоится встреча Пашиняна и Путина. О сроках сообщим дополнительно", - отметила Геворкян.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Пашиняна находится на стадии подготовки, не уточнив точную дату переговоров.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252249101_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d636735422fbb65ca99866557aa1bdcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян

Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина

22:53 04.10.2021 (обновлено: 23:34 04.10.2021)
80
© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума 2019 (6 июня 2019). Санкт-Петербург
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума 2019 (6 июня 2019). Санкт-Петербург - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
/
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся.
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Армянская сторона подтверждает факт предстоящей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян.
"В скором времени состоится встреча Пашиняна и Путина. О сроках сообщим дополнительно", - отметила Геворкян.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Пашиняна находится на стадии подготовки, не уточнив точную дату переговоров.
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
ВчераСборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
ВчераДля Грузии жизненно важно вернуться к структурным реформам - Шарль Мишель
ВчераИдет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
ВчераВыборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели
ВчераПремьер Грузии и глава Минобороны Турции обсудили безопасность в регионе
ВчераК чему оппозиции акции в преддверии второго тура выборов – мнение экспертов
ВчераПредставители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"
ВчераТест-матч между сборными Грузии и Самоа по регби не состоится из-за коронавируса
ВчераМИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании
ВчераЦена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года
ВчераНачалось заполнение газом первой нитки "Северного потока — 2"
ВчераВозлюбленная Саакашвили обещает приехать в Грузию для поддержки экс-президента
Вчера"Мечта" и Нацдвижение устроили маскарад - Гахария оценил выборы в Грузии
ВчераЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло
ВчераСвобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца - адвокат
ВчераУченые поняли, почему вакцина от COVID-19 не всегда действует
ВчераГарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
ВчераСторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее
ВчераПутин подписал указ об установлении Дня отца в России