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Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся. 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T22:53+0400
2021-10-04T22:53+0400
2021-10-04T23:34+0400
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владимир путин
армения
никол пашинян
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Армянская сторона подтверждает факт предстоящей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян."В скором времени состоится встреча Пашиняна и Путина. О сроках сообщим дополнительно", - отметила Геворкян.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Пашиняна находится на стадии подготовки, не уточнив точную дату переговоров.
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политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян
Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
22:53 04.10.2021 (обновлено: 23:34 04.10.2021)
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся.
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Армянская сторона подтверждает факт предстоящей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян.
"В скором времени состоится встреча Пашиняна и Путина. О сроках сообщим дополнительно", - отметила Геворкян.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Пашиняна находится на стадии подготовки, не уточнив точную дату переговоров.