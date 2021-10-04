https://sputnik-georgia.ru/20211004/idet-podgotovka-k-vstreche-pashinyana-i-putina-260221566.html

Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина

Идет подготовка к встрече Пашиняна и Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся. 04.10.2021, Sputnik Грузия

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политика

россия

владимир путин

армения

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Армянская сторона подтверждает факт предстоящей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян."В скором времени состоится встреча Пашиняна и Путина. О сроках сообщим дополнительно", - отметила Геворкян.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Пашиняна находится на стадии подготовки, не уточнив точную дату переговоров.

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политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян