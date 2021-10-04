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Иванишвили попал в "Досье Пандоры"
Иванишвили попал в "Досье Пандоры"
"Досье Пандоры" располагает ограниченной информацией об активах и операциях компаний Иванишвили 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:27+0400
2021-10-04T15:45+0400
в мире
бидзина иванишвили
расследование
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), что партии "Грузинская мечта" и экс-премьер страны Бидзина Иванишвили якобы с 1998 по 2016 год учредил офшорные компании на Британских Виргинских островах, передает РИА Новости.ICIJ, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Согласно статье, в документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили."Досье" утверждает, что в октябре 2011 года финансовые регуляторы Британских Виргинских островов направили в Alcogal письмо с запросом о созданной для Иванишвили компании Finseck. В ответ Alcogal заявила, что компания связана с фондом, учрежденным Иванишвили в интересах его детей. В документах не содержится информации о том, что послужило причиной запроса регуляторов, а также о дальнейших действиях.
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в мире, бидзина иванишвили, расследование

Иванишвили попал в "Досье Пандоры"

15:27 04.10.2021 (обновлено: 15:45 04.10.2021)
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© photo : Georgian Dream / FBБидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта"
Бидзина Иванишвили, основатель партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo : Georgian Dream / FB
"Досье Пандоры" располагает ограниченной информацией об активах и операциях компаний Иванишвили
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), что партии "Грузинская мечта" и экс-премьер страны Бидзина Иванишвили якобы с 1998 по 2016 год учредил офшорные компании на Британских Виргинских островах, передает РИА Новости.
ICIJ, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

"В период с 1998 по 2016 год Иванишвили учредил на Британских Виргинских островах 12 компаний, которые в какой-то момент указали (офшорную сервисную компанию – ред.) Alcogal в качестве регистрирующего агента", – сообщается на сайте консорциума журналистов-расследователей.

Согласно статье, в документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили.
"Досье" утверждает, что в октябре 2011 года финансовые регуляторы Британских Виргинских островов направили в Alcogal письмо с запросом о созданной для Иванишвили компании Finseck.
В ответ Alcogal заявила, что компания связана с фондом, учрежденным Иванишвили в интересах его детей. В документах не содержится информации о том, что послужило причиной запроса регуляторов, а также о дальнейших действиях.
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