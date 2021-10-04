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Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов
Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов
Ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не набрал 50% + 1 голосов избирателей, необходимых для победы 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T16:02+0400
2021-10-04T16:02+0400
2021-10-04T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов.Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса со всех 769 участков в столице.Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает 45,04%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.На третьем месте лидер партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, грузия, каха каладзе, местные выборы
Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов
16:02 04.10.2021 (обновлено: 16:15 04.10.2021)
Ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не набрал 50% + 1 голосов избирателей, необходимых для победы
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов.
Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса со всех 769 участков в столице.
Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает 45,04%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.
На третьем месте лидер партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%.
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