https://sputnik-georgia.ru/20211004/mer-tbilisi-budet-izbran-vo-vtorom-ture-vyborov---tsik-podschital-100-golosov-260204438.html

Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов

Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов

Ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не набрал 50% + 1 голосов избирателей, необходимых для победы 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T16:02+0400

2021-10-04T16:02+0400

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выборы

грузия

каха каладзе

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов.Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса со всех 769 участков в столице.Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает 45,04%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.На третьем месте лидер партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выборы, грузия, каха каладзе, местные выборы